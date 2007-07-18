به گزارش مهر، جمال انصاری شامگاه سه شنبه در جمع روسای حوزه‌های قضایی استان زنجان در محل دادگستری زنجان افزود: ما باید اقتدار حاکمیتی خود را حفظ کنیم در غیر این صورت نمی‌توانیم از بحران‌های سیاسی و اجتماعی و صنفی عبور کنیم.

وی با اشاره به اینکه کارهای دادگستری موجب بالارفتن آرامش در مردم می‌شود یادآور شد: بدون حمایت دادگستری هیچ فردی یا دستگاهی نمی‌تواند کار کند.

انصاری خاطرنشان کرد: امید به احقاق حق و مجازات مجرم در مردم ایجاد آرامش می‌کند و مانع برخی تعرض‌ها به حقوق دیگران در جامعه می‌شود.

وی آموزش همگانی مردم و ضابطین به حقوق را مهم ارزیابی و عنوان کرد شد: ما به خاطر ضایع نشدن حق مردم و ضابطین آموزش آنها را در صدر برنامه‌های خود قرار داده‌ایم.

انصاری با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از فن‌آوری‌های نوین در تسهیل و تسریع در روند کارها تصریح کرد: با همکاری مدیران دفاتر و کارکنان سیستم اتوماسیون پرونده‌ها در دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب زنجان راه اندازی و اجرا شده و از اول مرداد کلیه اقدامات دفتری دادگاه‌ها رایانه‌ای خواهد شد.

وی بیان کرد: با ایجاد اتوماسیون پروندهای قضایی تمام اقدامات از مرکز استان و تهران قابل مشاهده است.

بنا بر اعلام دادگستری زنجان رئیس دادگستری استان زنجان با اشاره به سیاست قوه قضائیه در استخدام‌های آینده تاکید کرد: برخورداری از مهارت استفاده از رایانه از شروط استخدام‌های قوه قضائیه در آینده خواهد بود و حتی اگر کسانی بدون چنین مهارتی جذب شوند موظف به گذراندن دوره‌های آموزشی مربوطه خواهند بود.