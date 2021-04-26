به گزارش خبرنگار مهر، سعید نمکی در بیست و سومین آئین پویش ره سلامت و مراسم آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای انستیتوپاستور ایران و انستیتو فینلای کوبا با بیان اینکه در مدیریت کرونا مدیون افراد بسیاری هستم، اظهار داشت: در این بحران تلخیهای زیادی را شاهد بودم، خیلیها در این زمینه کمک کردند و از آن جمله رئیس انستیتوپاستور ایران بود.
وی با بیان اینکه ما به عنوان اولین کشور ۳۶ معبر ورودی را مورد بازرسی قرار دادیم، ابراز داشت: این در حالی است که ما کیت نداشتیم و کار خود را با کیتهای تشخیصی که با چمدان وارد کشور شد کار خود را آغاز کردیم.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه پس از ورود این کیتها تولید انبوه کیت توسط انستیتوپاستور ایران آغاز شد، افزود: امروز قدرت ما به اندازهای رسیده است که یکی از بهترین واکسنهای کرونا را تولید کردهایم.
۵۶ روز طول کشید تا به تولید مواد ضدعفونی کننده برسیم
وی با بیان اینکه ۵۶ روز طول کشید تا از وارد کننده مواد بهداشتی و تجهیزات پزشکی به تولید کننده و صادر کننده این محصولات برسیم، ادامه داد: این امر ممکن نبود جز با عشق و این در حالی بود که خیلیها میخواستند ما زمین بخوریم و اینطور نشد و ما جهادگرانه کار کردیم تا موفق شدیم.
نمکی با بیان اینکه قرار بود سازمان بهداشت جهانی به کشور هشت میلیون واکسن دهد و با چانه زنی به ۱۶ میلیون دُز رساندیم، ابراز داشت: چهار ماه برای انتقال پول ما را اذیت کردند، با هند، چین و روسیه و کشورهای دیگر مذاکره کردیم و تنها سه هزار و ۱۲۰ صفحه مکاتبه در این زمینه دارم.
تماس تلفنی دلالان برای فروش واکسن به ایران
نمکی با بیان اینکه پس از اینکه به تولید واکسن ورود کردیم و موفق شدیم تماسهای زیادی برای واردات واکسن به کشور داشتیم، ابراز داشت: در یک موارد دلالان که متوجه ضرر خود شدند تماسهایی را داشتند تا واکسنهای خود را با قیمتهای گزاف به ما بفروشند.
۸۵ درصد واکسن کرونا توسط ۷ کشور مصرف میشود
وی با بیان اینکه واردات واکسن به صورت قطره چکانی در کشور انجام شده است، ابراز داشت: ۸۵ درصد از واکسن دنیا توسط هفت کشور دنیا مصرف میشود و هر چه اضافه بیاید آن را به مرغ و خروسهای خود میدهند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر اینکه ایران سرافرازتر از آن است که جلوی دیگر کشورها برای دریافت واکسن دست دراز کند، ابراز داشت: میدانستم که کووید ۱۹ حداقل سه سال کشور را درگیر میکند و باید هر ۶ ماه واکسن تزریق کنیم و از این رو باید در کشور به تولید میرسیدیم و باید زیرساخت آن را فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه خیلیها در آغاز به کار تولید واکسن خیلیها به ما نیشخند زدند، ادامه داد: امروز نه به عنوان وزیر بهداشت بلکه به عنوان شهروند این سرزمین به شما میگویم که ایران درخشانترین کشور در عرصه تولید واکسن کرونا در منطقه است.
قطار تولید واکسن در کشور به راه افتاد
نمکی با بیان اینکه ژنرالهای عرصه تولید کرونا کار خود را کردهاند، گفت: آنها نه با توییت و نه با نیشخند متوقف نخواهند شد و قطار تولید در کشور راه افتاده است.
وی با بیان اینکه تولید واکسن کرونا در ۶ پلتفرم در حال انجام است، اضافه کرد: همه اقدامات به صورت هماهنگ و نه جزیرهای است و به زودی از تولیدات جدید رونمایی خواهیم کرد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: واکسن برکت نیز در فاز دو و سه را شروع کرده و به زودی نتایج آن را خواهیم دید.
مردمم را عامل آزمایشگاهی تولید واکسن دیگر کشورها نکردم
وی با بیان اینکه برخی نسبت به چرایی عدم استفاده از فاز سوم کارآزمایی بالینی دیگر واکسنهای تولید شده در دیگر کشورها انتقاد داشتند، ادامه داد: دراین زمینه اعلام میکنم که من مردمم را عامل آزمایشگاهی دیگر کشورها قرار نخواهم داد مگر که در تولید واکسن ۵۰ درصد سهم داشته باشیم.
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