به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه یکم اردیبهشت ۱۴۰۰ به پیشنهاد وزارت خانه‌های دادگستری و کشور (با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) و در اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره (۲) الحاقی به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی درخصوص تعیین نحوه و مرجع صدور مجوز تولید، عرضه و حمل ادوات مندرج در قانون مذکور، آئین نامه مربوط به آن را به تصویب رساند.

به موجب آئین نامه فوق، ادوات مشمول این آئین نامه عبارتند از قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس که در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص (استفاده شغلی یا دفاع شخصی) به کار گرفته می‌شوند و کلیه اشخاصی که در امر تولید و عرضه ادوات مشمول این آئین نامه فعالیت داشته و یا متقاضی فعالیت در این حوزه‌ها می‌باشند، مکلفند علاوه بر اخذ پروانه کسب برابر ضوابط و مقررات مربوط، قبل از هرگونه فعالیت حسب مورد نسبت به اخذ مجوز از ادارات کل ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام نمایند.

مرجع صدور مجوز حمل ادوات مشمول این آئین نامه برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی، نیروی انتظامی شهرستان مربوط، در موارد ورزشی اعم از آموزش دفاع شخصی و حرکات نمایشی ورزشی، اداره کل امور ورزش و جوانان مربوط و برای امور نمایشی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مربوط می‌باشد.

افراد دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر مرتبط، اختلال روحی و روانی، اشتهار به شرارت و درگیری و محکومیت به سو استفاده از تجهیزات دفاع شخصی، از دریافت مجوز حمل ادوات مشمول این آئین نامه محرومند.

لازم به ذکر است، مجوزهای حمل موضوع این آئین نامه به اعتبار اشخاص صادر شده و قابل انتقال به غیر نیست.