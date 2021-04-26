۶ هزار بسته غذای گرم بین محرومان در شهرستان مه ولات توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای طرح محله همدل، به همت کارگروه مواسات و همدلی شهرستان مه ولات و با کمک خیرین و هیئات مذهبی و موکب حضرت ابوالفضل (ع) شهرستان و کانون خادمیاری آستان قدس تاکنون تعداد ۶ هزار بسته غذای گرم در سه مرحله آماده و در اختیار محرومین شهرستان قرار گرفته است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان در این خصوص گفت: مردم شهرستان مه ولات در زمینه مواسات و همدلی مانند سایر زمینه‌ها همت مضاعفی به خرج دادند و پیش بینی می‌شود تا پایان ماه مبارک رمضان این رقم به ۱۳ هزار بسته غذای گرم برسد که طبق رعایت پروتکل‌های بهداشتی این بسته‌های غذایی بسته بندی و توزیع خواهد شد.

حجت‌الاسلام رضوان پناه گفت: ماه مبارک رمضان ماه میهمانی خدا و ماه همدلی است و لذا از تمامی اقشاری که به هر نحوی در توزیع بسته‌های غذایی همکاری دارند نهایت تشکر و قدردانی را داریم.