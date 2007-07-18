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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۲:۲۹

دبیرکل اتحادیه عرب بار دیگر به لبنان می رود

دبیرکل اتحادیه عرب بار دیگر به لبنان می رود

دبیرکل اتحادیه عرب با موفقیت آمیز خواندن نشست اخیر گروه های لبنانی در فرانسه، از سفر قریب الوقوع خود به بیروت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،"عمرو موسی" درگفتگو با روزنامه النهارلبنان درباره اینکه آیا وی تا پیش از برگزاری نشست فوق العاده سران عرب به بیروت سفر خواهد کرد، یا خیر؟ گفت : نشست اتحادیه عرب به بررسی روند صلح خاورمیانه اختصاص دارد و بالطبع محور مذاکرات این نشست به بررسی اوضاع لبنان و تلاش ها برای بازگشت گفتگوهای متوقف شده بین طرفداران و مخالفان تشکیل دولت کنونی مربوط می شود.

دبیرکل سازمان ملل متحد باردیگر درباره این پرسش که آیا تا پیش از روز سی ام ماه جاری میلادی به بیروت سفرخواهد کرد ، افزود: به احتمال زیاد تا پیش ازماه جاری میلادی ازبیروت دیدارخواهم کرد، اما این مسئله به تماس ها و میزان موفقیت آن بستگی دارد.

"عمرو موسی" با موفقیت آمیزخواندن نشست گروه های لبنانی درپاریس اعلام کرد که فردا دردفترش درمقراتحادیه عرب با نماینده فرانسه درباره این نشست مذاکراتی انجام می دهد.

پیش بینی می شود که این دو درباره سفر وزیرامورخارجه فرانسه به بیروت نیزمذاکراتی انجام دهند.

کد مطلب 519804

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