شیوه نامه تشکیل شورای مهارت افزایی و صلاحیت حرفه ای ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، شیوه نامه تشکیل شورای مهارت افزایی و صلاحیت حرفه‌ای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی به تصویب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسید.

در مقدمه این شیوه نامه آمده است:

توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر کشور مرهون وجود زیرساخت‌های قوی و توجه به نیروی انسانی توانمند ماهر و کارآمد است. با توجه به تغییرات جهانی در عرصه علم و فناوری و گذر به اقتصاد دانش‌محور، اهمیت نهاد آموزش عالی و دانشگاه و همچنین حمایت، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری به منظور تعامل مؤثر با حوزه صنعت و بازار کار حائز اهمیت است.

بر این اساس توجه هرچه بیشتر به فرایند توانمندسازی دانش‌آموختگان دانشگاهی توسعه و سامان‌دهی برگزاری دوره‌های مهارت‌افزایی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، سامان‌دهی و اثربخش کردن دوره‌های کارآموزی و همسوسازی نظام آموزشی و مهارتی با نظام صلاحیت حرفه‌ای کشور به‌منظور اثربخشی فعالیت‌های علمی کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است.

ازاین‌رو لازم است طی یک برنامه جامع و با در نظر گرفتن شرایط کشور اقدام‌های مناسبی برای مشارکت مؤثر و مفید دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری اعم از سامان‌دهی و توسعه دوره‌های مهارت‌افزایی بازنگری و اصلاح دوره‌های کارآموزی و برنامه‌ریزی جهت توانمندسازی و کسب صلاحیت‌های حرفه‌ای فراهم آید.

بنابراین با توجه به قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فناوری، شورای مهارت‌افزایی و صلاحیت حرفه‌ای دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاهی در وزارت علوم تشکیل می‌شود.

شیوه‌نامه حاضر با هدف اجرای اقدام‌ها و سیاست‌های مذکور تهیه‌شده و مشروح چگونگی هماهنگی‌ها پایش و مدیریت آن‌ها در ادامه بیان می‌شود.

ماده یک: تعاریف و اختصارات

وزارت: وزارت علوم تحقیقات و فناوری

مؤسسه: دانشگاه‌ها مراکز آموزشی پژوهشی و فناوری

شورا: شورای مهارت‌افزایی و صلاحیت حرفه‌ای دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاهی

دوره مهارت‌افزایی: به دوره‌ای گفته می‌شود که به‌منظور رشد و توسعه فردی و حرفه‌ای و توانمند کردن دانشجویان خارج از برنامه درسی برگزار می‌شوند

دوره کارآموزی: دوره‌هایی که در آن به کارآموزان با توجه به مهارت‌های مورد نیازشان آموزش داده می‌شود.

صلاحیت حرفه‌ای: مجموعه‌ای از شایستگی‌ها ازجمله دانش، مهارت و نگرش که به تناسب هر شغل و حرفه تعیین و از سوی فرد در فرآیندهای کاری و جامعه کسب‌شده و تبدیل به رفتار حرفه‌ای می‌شود.

اهداف و مأموریت شورا

بررسی و تصویب برنامه‌های اجرایی با هدف توسعه کمی و کیفی دوره‌های مهارت‌افزایی

ارتقا و اثربخشی دوره‌های کارآموزی

مشارکت و همکاری در تدوین چارچوب و نظام صلاحیت حرفه‌ای ملی

هم‌افزایی و هماهنگی میان مراجع و مراکز ذی‌ربط جهت ارتقای سطح همکاری

نظارت و پایش عملکرد مؤسسات همسو با برگزاری دوره‌های مهارت‌افزایی و کارآموزی

پیگیری از مراجع ذی‌ربط جهت واگذاری نظام صلاحیت حرفه‌ای برای رسته‌های شغلی نیازمند با مدارک بالاتر از دیپلم به وزارت

بررسی تناسب حرف و مشاغل موجود با رشته‌های دانشگاهی و پیگیری جهت ایجاد نظام صلاحیت حرفه‌ای متناسب با آن‌ها

ماده سه: ترکیب شورا

وزیر علوم تحقیقات و فناوری (رئیس شورا)

معاون پژوهش و فناوری وزارت (نایب‌رئیس)

معاون آموزشی وزارت (یا یکی از مدیران کل ذی‌ربط)

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور (یا یکی از معاونین ذی‌ربط)

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای

رئیس دانشگاه علمی و کاربردی علمی و کاربردی

مدیرکل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت (دبیر شورا)

رئیس مرکز تحقیقات سیاست‌های علمی کشور

دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی

۳-۱۰ حداکثر سه نفر عضو حقیقی صاحب‌نظر در این حوزه

تبصره یک: جلسات شورا دست‌کم هر سه ماه یک‌بار تشکیل می‌شوند.

جلسات شورا با حضور دوسوم اعضا رسمیت می‌یابند و تصمیم‌های اخذ شده با رأی موافق «اکثریت مطلق با بیش‌از نصف» اعضای حاضر در جلسه به تصویب می‌رسند.

تبصره سه: اعضای مرتبط با بندهای ۳-۱۰ به پیشنهاد دبیر شورا و با حکم رئیس شورا منصوب خواهند شد.

در صورت ضرورت به تشخیص شورا از سایر افراد متخصص حسب موضوع و مورد مشخص برای شرکت در جلسه بدون حق رأی دعوت به عمل می‌آید.

ماده چهار: وظایف و اختیارات شورا

سامان‌دهی و توسعه دوره‌های مهارت‌افزایی، سامان‌دهی، ارتقا و اثربخش کردن دوره‌های کارآموزی

همکاری در تدوین چارچوب و ساختار صلاحیت حرفه‌ای شناسایی و رفع موانع اجرایی اقدام‌های مربوط به مهارت‌افزایی، کارآموزی و صلاحیت حرفه‌ای

هماهنگی با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و پشتیبانی جهت تسهیل در اجرا

ارزیابی مستمر و بررسی نتایج اجرای اقدام‌های اجرایی و به‌روزرسانی آن با توجه به شرایط محیطی و منطقه‌ای کشور

تبصره پنج: تصمیمات شورا پس‌از تنفیذ رئیس شورا لازم‌الاجرا است.

ماده پنج: دبیرخانه شورا در معاونت پژوهش و فناوری وزارت عطف تشکیل می‌شود.

ماده شش: وظایف دبیرخانه شورا

فراهم کردن زمینه اجرای مصوبات شورا

برنامه‌ریزی و پشتیبانی لازم جهت اجرای اقدام‌ها و برنامه‌های مصوب

نظارت بر اجرای اقدام‌های تصویب‌شده مصوبات شورا و پایش پیشرفت اجرای اقدام‌های اجرایی مرتبط

تهیه و تدوین اطلاعات مورد نیاز شورا جهت انجام مأموریت‌های موظف

تدوین و ارائه گزارش‌های جامع و سالانه از روند اجرایی برنامه‌ها فعالیت‌ها و مصوبات

این شیوه‌نامه در شش ماده و پنج تبصره تدوین‌شده و به تصویب وزیر علوم تحقیقات و فناوری رسیده و از زمان ابلاغ لازم‌الاجرا است.