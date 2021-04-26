  1. استانها
  2. فارس
۶ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۲:۰۳

رئیس سازمان آتش نشانی شیراز:

۱۰ هکتار از مراتع پاک ملی بمو طعمه حریق شد

۱۰ هکتار از مراتع پاک ملی بمو طعمه حریق شد

شیراز – رئیس سازمان آتش نشانی شیراز گفت: آتش سوزی گسترده در ارتفاعات پارک ملی بمو ۱۰ هکتار از مراتع را طعمه حریق کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی قانع ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت حریق روز گذشته در پاک ملی بمو، گفت: در ساعت ۱۴ و ۳ دقیقه روز گذشته گزارش آتش سوزی در ارتفاعات پارک ملی بمو از طریق تماس شهروندان به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و به علت گستردگی حریق تیم اطفایی از ایستگاه‌های ۱۵،۱۲ و ۳ به سرعت خود را به محل حادثه رساندند.

وی ادامه داد: در مساحت حدود ۱۰ هکتار که مراتع را در بر می‌گرفت به دلیل شعله باز در مجاورت خار و خاشاک و درختان خشکیده حریق ایجاد شده و با توجه به استعداد محیطی محل حادثه، شعله‌های آتش به سرعت گسترش و تمامی محیط را در بر گرفته بود و به سرعت در حال گسترش و سرایت به اطراف بود.

رئیس سازمان آتش نشانی شیراز ادامه داد: پس از رسیدن به محل، بدلیل شرایط، ارتفاع کوه و عدم دسترسی به شعله‌ها از طریق خودروهای عملیاتی، تیم اطفا حریق با تجهیزات مخصوص به صورت پیاده خود را به محل آتش سوزی رساندند.

قانع تاکید کرد: سرانجام آتش نشانان با کمک و همکاری نیروها و سربازان وظیفه ارتش مستقر در محل، بعد از ۳ ساعت تلاش بی وقفه، شعله‌های آتش را مهار و کاملاً خاموش کردند و سرانجام بعد از لکه گیری و ایمن سازی کامل محل حادثه به عملیات خود پایان دادند.

کد مطلب 5198064

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها