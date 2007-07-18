  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۱:۲۵

مسابقات نوجوانان جهان - بحرین

اسامی تیم هندبال نوجوانان ایران اعلام شد

اسامی تیم هندبال نوجوانان ایران اعلام شد

تیم ملی هندبال نوجوانان کشورمان با 16 بازیکن از سوم لغایت 14 مردادماه جهت شرکت دردومین دوره مسابقات هندبال نوجوانان جهان درمنامه عازم کشور بحرین خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، به همین منظور از روز پنج شنبه 28 تیرماه ( فردا ) بازیکنان زیر در محل تالار هندبال حاضر خواهند شد تا کادر فنی آخرین هماهنگی و برنامه ریزیها را انجام دهد.

تیم ملی هندبال نوجوانان کشورمان ساعت 3 بامداد روز چهارشنبه سوم مرداد از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) راهی بحرین خواهند شد.

اسامی بازیکنان دعوت شده به تیم ملی هندبال نوجوانان به شرح زیر است: الله کرم استکی،  حسین رحمتی، میلاد مسائلی  ، فرهاد شفیعی ، محمد مهدی صدرایی، سجاد استکی، امین کاظمی ، امین کاظمی، محمد حسین رضوانی ، سعید برخورداری ، جلال کیانی ، حجت ربیع دولت آبادی از اصفهان - مجتبی کرمیان از کرمانشاه ،  جمشید مسکنی از سبزوار ، محمد رضا قضات از اراک ، بهزاد قهرایی پور از شهرکرد  و محمد سرایی از کرج.

یوری کلیموف سرمربی ، مهدی رهبری کمک مربی ، مصطفی روشن مهر تدارکات ، مهدی اخوان سرپرست و کامران شادانفر پزشکیار.

کد مطلب 519809

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها