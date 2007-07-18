اسامی تیم هندبال نوجوانان ایران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، به همین منظور از روز پنج شنبه 28 تیرماه ( فردا ) بازیکنان زیر در محل تالار هندبال حاضر خواهند شد تا کادر فنی آخرین هماهنگی و برنامه ریزیها را انجام دهد.

تیم ملی هندبال نوجوانان کشورمان ساعت 3 بامداد روز چهارشنبه سوم مرداد از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) راهی بحرین خواهند شد.

اسامی بازیکنان دعوت شده به تیم ملی هندبال نوجوانان به شرح زیر است: الله کرم استکی، حسین رحمتی، میلاد مسائلی ، فرهاد شفیعی ، محمد مهدی صدرایی، سجاد استکی، امین کاظمی ، امین کاظمی، محمد حسین رضوانی ، سعید برخورداری ، جلال کیانی ، حجت ربیع دولت آبادی از اصفهان - مجتبی کرمیان از کرمانشاه ، جمشید مسکنی از سبزوار ، محمد رضا قضات از اراک ، بهزاد قهرایی پور از شهرکرد و محمد سرایی از کرج.

یوری کلیموف سرمربی ، مهدی رهبری کمک مربی ، مصطفی روشن مهر تدارکات ، مهدی اخوان سرپرست و کامران شادانفر پزشکیار.