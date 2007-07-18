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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۱:۲۴

سیستم فناوری ارتباطات و اطلاعات به مدارس عشایری کوچ می‌کند

سیستم فناوری ارتباطات و اطلاعات به مدارس عشایری کوچ می‌کند

مدیر کل آموزش و پرورش عشایر کشور اعلام کرد :به زودی سیستم استفاده از فن آوری ارتباطات و اطلاعات سیار در مدارس کوچکنده کشور راه اندازی می شود .

دکتر لطف الله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : تا یک ماه آینده در 6 استان کشور" کانکس"هایی شامل 7 رایانه به وسیله یدک کش ها به مناطق عشایری فرستاده می شوند .

وی از تامین اعتبار 100 میلیون تومان برای تخصیص کامپیوترو تجهیزات نرم افزاری به این استانها خبر داد .

عباسی گفت : این رقم تنها مربوط به خدمات ارتباطی است و شامل هزینه حمل و نقل نمی شود .

مدیر کل آموزش و پرورش عشایری کشور خاطرنشان ساخت : این تجهیزات در سال گذشته به طور آزمایشی در مدارس کوچنده استان کرمان راه اندازی شد و امسال 6 استان دیگر شامل این طرح خواهند شد .

وی تاکید کرد : به دنبال جدی شدن استفاده از فن آوری و تکنولوژی های آموزشی در مجموع مدارس کوچنده 7 استان از امکانات رایانه ای بهره مند می شوند و استفاده از اینترنت در مراحل بعدی اجرای این طرح قرار دارد . 

عباسی از استانهای  شامل این خدمات نامی نبرد و اضافه کرد : مدارس کوچنده بر اساس شاخص های تعیین شده ازسوی  وزارت آموزش وپرورش انتخاب شده اند .

مدیر کل آموزش وپرورش عشایرکشور تاکید کرد : خدمات رایانه ای درمدارس کوچنده  با حفظ جنبه های بومی مناطق همراه خواهد بود . 

کد مطلب 519814

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