توافق سازمان ملل و کاراکاس برای ارائه کمک به ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آکسیوس، آژانس غذایی سازمان ملل متحد و ونزوئلا در خصوص ارائه کمک به کودکان ونزوئلایی به توافق رسیدند.

بر اساس این توافق، آژانس غذایی سازمان ملل به یک میلیون و ۵۰۰ هزار کودک ونزوئلایی بسته های حمایتی ارائه می کند.

به موجب توافق انجام شده، تا پایان سال جاری میلادی ۱۸۵ هزار کودک ونزوئلایی از این کمک ها بهره مند می شوند اما تا پایان سال تحصیلی ۲۰۲۲-۲۰۲۳ تعداد این کودکان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر خواهد رسید.

یادآور می شود به موجب دسیسه ها و تحریم های غیرقانونی آمریکا علیه ونزوئلا که با هدف تغییر حکومت انجام می شود، وضعیت اقتصادی این کشور به شدت وخیم است.

در همین رابطه، بانک مرکزی ونزوئلا از ادامه رکوردشکنی بی سابقه تورم با سه هزار و 12 درصد طی یکسال گذشته خبر داد که نسبت به سال قبل تر، ۷۵ درصد بیشتر شده است.

نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا، وعده داده با انجام اصلاحات ساختاری، نرخ تورم را مهار کند.