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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۲:۱۵

/ لیگ تکواندو نوجوانان /

کرج میزبان آینده سازان المپیک

کرج میزبان آینده سازان المپیک

مدافع عنوان قهرمانی در حساسترین بازی هفته دوم رقابتهای لیگ تکواندو میهمان فرهنگ کرج است.

به گزارش خبرنگارمهر، هفته دوم رقابتهای تکواندو لیگ نوجوانان باشگاه های کشور در گروه اول روزجمعه به میزبانی کرج درسالن پیروزی برگزارخواهد شد که پاس تهران تیمی که سال قبل عنوان چهارم را کسب کرد در یک بازی سخت میهمان فرهنگ کرج است. کرج با حضورنیروهای ملی پوش متعدد و کسب عناوین قهرمانی در رده های سنی پایه درحال تبدیل شدن به قطب جدید تکواندو کشورهستند. فرهنگ نیز با بهره گیری از همین پتانسیل بالا درهفته نخست نتیجه خوبی کسب کرد و حالا به فکر عرض اندام مقابل پاس  می باشد . جوانه دیگر مدعی این گروه باید به مصاف قزوین برود.
برنامه کامل بازیهای هفته دوم :
* سینا قم – هیات تکواندو ایلام
* اسد آباد همدان  – هیات تکواندو قزوین
* آذربایجان شرقی – پاس تهران
* مجتمع جوانه  – هیات تکواندو سقز
* فرهنگ کرج  – هیات تکواندو ملایر
* هیات تکواندوقصر شیرین  – هیات تکواندومازندران
* هیات تکواندو اسد آباد – هیات تکواندوحفاری
* هیات تکواندو آذربایجان شرقی – هیات تکواندو ایلام
* مجتمع جوانه – هیات تکواندو قزوین
* فرهنگ کرج – پاس تهران
* هیات تکواندوقصر شیرین – هیات تکواندو سقز
* هیات تکواندو مازندران – هیات تکواندو ملایر
کد مطلب 519815

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