روسیه در برابر خواسته های انگلیس سرخم نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فایننشال تایمز، مسکو از آنکه در برابر درخواست های انگلیس سر خم کند، خودداری کرده است . انگلیس خواستار استرداد " آندره لوگووی" عضو سابق "کا گ ب" است که انگلیس وی را به مسموم کردن " آلکساندر لیتویننکو" افسر سابق این سازمان روسی متهم کرده است. لیتویننکو نوامبر گذشته در لندن درگذشت.

"دمیتری پسکوف" سخنگوی کرملین گفت :"روسیه در اعلام پاسخ خود عجله ای ندارد و ظرف چند روز آینده، بیانیه ای را صادر خواهد کرد."

وی افزود: روسیه همچنان منتظر شنیدن جزئیاتی درباره طرحهایی است که از سوی انگلیس اعلام شده که همان سخت تر کردن قوانین مربوط به روادید است که انگلیس علاوه بر اخراج 4 دیپلمات روسی، به آن مبادرت کرده است.

پسکوف خاطر نشان کرد:" اگر به جزئیات این مسئله پی بردیم،آنگاه می توانیم تصمیم بگیریم."

لحن سخنان مقامهای انگلیسی و روسی درهفته گذشته پس از مخالفت دولت روسیه با استرداد "آندره لوگووی" عضو سابق "کا.گ.ب" بالا گرفت. مسکو تعهد داده است در صورت دلایل کافی، لوگووی را تحت محاکمه قرار دهد که این مسئله با مخالفت انگلیس روبرو شده است.

لوگووی روز 22 ماه مه به قتل لیتویننکو مامور سابق روسیه و مخالف کرملین که در ماه نوامبر گذشته در لندن درگذشت، متهم شد.