برخی درطب سنتی به دنبال شروشور تجارت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نمکی ظهر دوشنبه در ستاد استانی مقابله با کرونا در استان اصفهان با بیان اینکه فردا واکسیناسیون افراد بالای ۸۰ سال در کشور آغاز می‌شود، اظهار داشت: واکسن داخلی از ۱۵ اردیبهشت تولید و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی افزود: گروه‌هایی همچون کارکنان نیروی انتظامی و برخی از گروه‌های پرخطر را در برنامه واکسیناسیون داریم.

وزیر بهداشت در زمینه استفاده از روش طب سنتی در درمان کرونا ابراز داشت: در این زمینه یکسری افراد تندرو در طب مدرن داریم که در صدد از بین بردن طب سنتی هستند و کار ما را سخت می‌کنند و از این رو باید رفتار حساب شده‌ای را داشته باشیم‌.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه میز طب سنتی را در وزارت بهداشت راه‌اندازی کرده‌ایم، گفت: ما درب وزارت را برای فعالیت این افراد باز کرده‌ایم اما این جریان در شور و شر دنبال تجارت است و ما تنها به افرادی مجوز فعالیت می‌دهیم که تحصیلات دانشگاهی داشته باشند و بر مبنای علم فعالیت کنند.

وی با بیان اینکه برخی از افراد در استان‌ها رفتار تندی در زمینه طب سنتی داشتند، گفت: ما در پیگیری امور از طب سنتی هم استفاده خواهیم کرد اما این رفتارها منجر به سخت‌تر شدن کار ما در ستاد ملی مقابله با کرونا شده است.

هیچ بیماری پشت در بیمارستان سرگردان نمانده است

نمکی در ادامه با بیان اینکه علی رغم شیوع رو به صعود بیماری کرونا در کشور تاکنون هیچ بیماری در کشور پشت درهای بیمارستان سرگردان نمانده است، افزود: در این زمینه نه تنها بیماران کرونایی بلکه بیماران غیر کرونایی نیز خدمات لازم را دریافت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه توفانی‌ترین حمله ویروس را با حداقل مرگ ممکن در کشور مدیریت کردیم، ابراز داشت: در برهه‌ای از زمان مرگ در کشور دو رقمی شد و اگر ویروس از خوزستان وارد نمی‌شد می‎‌توانستیم مرگ ناشی از کرونا در کشور را به تک رقمی شدن برسانیم.

حق ما نیست که در زمینه مدیریت کرونا ببازیم

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: حق ما نیست که در زمینه مدیریت کرونا ببازیم و همه توان خود را به عنوان کوچک‌ترین عضو وزارت بهداشت به کار خواهم گرفت.

وی با بیان اینکه تاب آوری همکاران ما در نظام سلامت باید تقویت شود، تصریح کرد: اداره کردن نیم کلاجی محدودیت‌های کرونایی کشور را به وضعیت قرمز کشاند و باید این امر مدیریت شود.

نمکی در خصوص چرایی موفقیت کشور چین در مهار کرونا ابراز داشت: چین با اینکه خیلی‌ها را واکسن زد اما محکم در زمینه رعایت پروتکل‌ها ایستاد و این در حالی است که در کشور در زمینه اعمال محدودیت‌های کرونایی آنطور که باید همکاری نمی‌شود.

هیچ بلایی برای اقتصاد کشور بدتر از طولانی شدن مدت بیماری نیست

وی با بیان اینکه هیچ بلایی برای اقتصاد کشور بدتر از طولانی شدن مدت بیماری نیست، تصریح کرد: باید بین مرگ و گرسنگی، گرسنگی را انتخاب کنیم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه ما به عنوان اولین کشور برای فعالیت بخش‌های مختلف برنامه نوشتیم، ابراز داشت: در طول ۱.۵ سال گذشته ما حتی یک کارخانه را به دلیل شیوع کرونا تعطیل نکردیم و رعایت پروتکل‌ها را در این مراکز داشتیم.

وی با تاکید بر اینکه ما همراه معیشت مردم بودیم، ادامه داد: ما در همه اتفاقات همراه فعالان اقتصادی بودیم.

حق نداریم به هر دلیلی با جان مردم بازی کنیم

وی گفت: در سال گذشته برای برگزاری مراسم شب‌های قدر شخصاً ورود کردم اما امسال در استان اصفهان هم تقاضا دارم ارق دینی و مذهبی را مدیریت کنیم و در ورود و خروج‌ها ترددها را مدیریت کنیم تا شاهد افزایش ابتلاء به این بیماری نباشیم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد: ما حق نداریم به هر دلیلی با جان مردم بازی کنیم و من به عنوان مسئول سلامت مردم با هر گونه رفتار ناشایست برخورد خواهم کرد.

طی ۳ هفته آینده مرگ و میر افزایش می‌یابد

نمکی در ادامه با بیان اینکه طی روزهای آینده مرگ و میر بیشتری به دلیل کرونا در کشور خواهیم داشت، گفت: این شرایط تا سه هفته آینده ادامه خواهد داشت و باید مدیریت خوبی را داشته باشیم.

وی همچنین به تأمین واکسن کرونا اشاره و اضافه کرد: ما از چهار مسیر برای این کار حرکت کردیم که یکی از آنها کوواکس بود که روش درست اما بی بنیه ای است و این مجموعه بین المللی، حریف قلدرهای جهان نمی‌شود زیرا در زمان حاضر ۸۵ درصد واکسن‌ها در هفت کشور مصرف می‌شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه مقرر بود قبل از عید نورز سه میلیون و ۸۰۰ هزار دُز واکسن از کوواکس بگیریم، اظهار داشت: اما تا پانزدهم فروردین حدود ۷۰۰ هزار دُز به ما تخصیص دادند، دو میلیون دُز نیز از روسیه خریدیم، خاطرنشان کرد: کل واکسن‌های صادراتی این کشور ۱۳ میلیون بود و تا قبل از عید نوروز به ما ۴۲۰ هزار دُز تحویل دادند.

‌هند صادرات واکسن را ممنوع کرد

وی با بیان اینکه دو میلیون دُز نیز از هند خریداری کردیم، ادامه داد: این میزان به ۵۰۰ هزار کاهش یافت و به ما ۱۲۵ هزار دُز تحویل دادند و مابقی آن به دستور دادستان هند توقیف شد زیرا به طور کلی صادرات واکسن را ممنوع کردند.

نمکی با اشاره به اینکه در کنار این مسیرها به سمت تولید داخل حرکت کردیم، تصریح کرد: مرحله سوم واکسن‌های برکت و پاستور آغاز شد و مجموعه آنها به سمت و سوی خوبی می‌رود و در اردیبهشت وضعیت بهتر می‌شود.

همچنین در این جلسه از عوامل کادر درمان، نیروهای نظامی و انتظامی استان اصفهان در زمینه مهار، غربالگری و پیگیری قضائی تخلفات حوزه کرونا قدردانی کرد.