ظریف: امیدواریم آمریکا با اتخاذ سیاست معقول به «برجام» بازگردد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان امروز در نشست خبری مشترک با همتای عراقی خود ضمن تسلیت به دولت و ملت عراق در پی حادثه انفجار در یکی از بیمارستانهای بغداد و آرزوی سلامتی برای مجروحان، گفت: در ابتدا فرارسیدن ماه مبارک رمضان را به مردم عراق تبریک عرض میکنم و امیدوارم این ماه، ماه الفت، برکت و رحمت برای همه ما و ملتها در این منطقه به ویژه ملت عزیز عراق باشد.
وی درباره دیدار خود با وزیر خارجه عراق، افزود: گفتگوهای بسیار خوبی با آقای فؤاد حسین داشتیم، از مهمان نوازی صمیمانه و گرم او و دولت عراق تشکر میکنم. ما از نقش محوری و قدرتمند عراق در منطقه استقبال میکنیم و امیدواریم هر روز نقش عراق در منطقه قویتر و نقشی در جهت ثبات و آرامش در منطقه باشد.
وزیر امور خارجه گفت: از تلاشی که دولت عراق برای ایجاد زمینههای گفتگو در منطقه انجام داده تشکر میکنیم و امیدواریم این تلاشها به گفتگو و مفاهمه جدیتر در این منطقه بینجامد.
ظریف با بیان اینکه همه ما در این منطقه همواره در کنار هم خواهیم بود، اظهار داشت: دیگران میروند و ما در این منطقه خواهیم ماند و باید روابط خود را براساس حسن همجواری، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی یک دیگر و عدم مداخله در امور داخلی و دوستی، برادری و اخوت بنا بگذاریم و این سیاست جمهوری اسلامی در این منطقه بوده و خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه امروز فرصت کردیم درباره گفتگوهای هستهای بین ایران و کشورهای ۱+۴ صحبت کنیم، افزود: البته آمریکاییها در وین هستند اما ما گفتگویی با آنها نداریم.
رئیس دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: گفتگوهای بسیار خوبی برای اجرای برجام داشتیم و امیدواریم دولت جدید آمریکا با سیاست معقول و اجرای تعهدات خود بتواند سریعتر به برجام برگردد تا بدین وسیله تعهدات را همه طرفها اجرا کنند. ما هم آمادگی داریم به محض اجرای تعهدات آمریکا و تایید و راستی آزمایی آنها، تعهدات خود را به صورت کامل برگردانیم و اجرا کنیم.
ظریف در ادامه این نشست خبری، روابط ایران و عراق را بسیار قوی، محکم و مورد نیاز هر دو کشور و منطقه برشمرد گفت: ما علاقهمند به گسترش این روابط هستیم. امروز در زمینههای مختلف از جمله اقتصادی، انرژی، حمل و نقل، اتصال راهها و راهآهن دو کشور با هم صحبت کردیم.
وی همکاری مشترک ایران و عراق برای مقابله با تروریسم و همکاری مشترک برای مقابله با جنایات فرامرزی را زمینههای بسیار مهمی برای همکاری دانست و افزود: ما دو کشوری هستیم که در برابر داعش با هم ایستادهایم و خون جوانان ایرانی و عراقی در مبارزه با تروریسم به هم آمیخته است و خون قهرمانان ما یعنی شهید سپهبد سلیمانی و شهید ابومحمد المهندس که هر دو قهرمان مبارزه با داعش بودند و متاسفانه با اقدام غیرقانونی آمریکا در عراق به شهادت رسیدند.
وزیر امور خارجه گفت: این به هم پیوستن خونهای پاک شهدای ایرانی و عراقی؛ عراقی از همه قومیتها و مذاهب خونشان با خون ایرانیان به هم آمیخته و این ارتباطی را بین دو کشور ما ایجاد کرده است که توسط هیچکس گسسته نخواهد شد و انشاءالله همیشه این ارتباط ما و عراق رو به گسترش خواهد بود.
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