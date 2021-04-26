به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله غلامی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه وضعیت استان اصفهان در زمینه شیوع کرونا همچنان صعودی است و در وضعیت قرمز کرونا به سر می‌بریم، اظهار داشت: در زمینه تعداد بیماران مبتلا و فوتی‌ها نسبت به اوایل فروردین بین پنج تا هفت برابر داریم.

وی با بیان اینکه در این ورود تردد در ورودی‌های استان به شدت در حال کنترل است، ابراز داشت: خودروهای غیربومی در ورود به استان متوقف و برگردانده می‌شوند.

لازم باشد مترو را به صورت کامل تعطیل می‌کنیم

سخنگوی ستاد مقابله با کرونای استان اصفهان با بیان اینکه برای اینکه بار حمل و نقل عمومی کم شود طرح زوج و فرد را به طور کامل لغو کردیم تا ایمنی را بالا ببریم، تصریح کرد: در این زمینه ساعت فعالیت مترو نیز کاهش یافت و چنانچه نیاز باشد مترو را به طور کامل تعطیل خواهیم کرد.

لزوم لغو تردد در اصفهان با ۴ استان برای جلوگیری از شیوع کرونای هندی

وی با بیان اینکه پیشنهاد لغو همه سفرها به خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان به استان اصفهان و برعکس را به ستاد استانی مقابله با کرونا اعلام کرده‌ایم، اضافه کرد: درخواست توقف کامل پروازها را نیز داده‌ایم و پیشنهاد می‌کنیم استان‌های یزد و کرمان نیز چنین محدودیت‌هایی را اعمال کنند.

غلامی اضافه کرد: چنانچه این دو استان این ممنوعیت را اعمال نکنند سفرها از اصفهان به کرمان و یزد نیز محدود خواهد شد.

وی گفت: چنانچه این اتفاق محقق شود نسبت به بخش قابل توجهی از ورود ویروس کرونای جهش یافته هندی به استان اصفهان جلوگیری کرده‌ایم.

فاصله گذاری اجتماعی در مراکز خرید مناسب نیست

معاون استاندار اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر در بخشی از موارد در زمینه رعایت پروتکل‌های بهداشتی تا ۹۰ درصد انجام شده و در برخی از موارد همچنان شرایط خوبی را نداریم، افزود: در زمینه استفاده از ماسک شرایط استان خوب است اما در زمینه فاصله گذاری در مراکز خرید همچنان با مشکل مواجه هستیم.

وی ادامه داد: همچنان برخی از مراسم‌ها در استان اصفهان برگزار می‌شود که عامل شیوع کرونا است.

غلامی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه اصناف اعلام کرده‌اند با ادامه ممنوعیت فعالیت همکاری نمی‌کنند و ستاد استانی مقابله با کرونا در این زمینه چه نظری دارد، اضافه کرد: در این زمینه باید توجه داشت کسی که باید در این زمینه اعلام پایان تاب آوری داشته باشد، کادر درمان است و همه باید تابع مصوبات ستاد کرونا باشند.

وی در خصوص برگزاری مراسم شب‌های قدر در استان اصفهان تصریح کرد: در این زمینه تصمیم گرفته شد که مراسم به صورت محدود از نظر تعداد، فضای باز و زمان حداکثری دو ساعت برگزار شود و محدودیت تردد شبانه در این سه شب لغو شده است.

سخنگوی ستاد مقابله با کرونای استان اصفهان تاکید کرد: همه محدودیت‌ها تا مادامی که رنگ بندی تغییر نکند ادامه خواهد داشت.