رویکرد و تغییر نوع مصرف مواد مخدر در استان سمنان محسوس است

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان صبح امروز در نشست با خبرنگاران عمده کشفیات مواد مخدر در استان سمنان را مواد صنعتی عنوان کرد.

احمد عجم تصریح کرد: تاثیر مخرب مواد صنعتی بیش از مصرف مواد سنتی است.

وی با اشاره به حفظ وحدت و انسجام ملی در جامعه خاطرنشان کرد: مردم و مسئولان باید در برابر کسانی که به حفظ وحدت خدشه وارد می کنند هوشیار باشند.

عجم اظهار داشت: با عناصری که در وحدت ملی خدشه وارد می کنند برخورد قاطع می شود.

رئیس شورای اطلاع رسانی استان از انعکاس بعضی اخبار و مطالب در نشریات استانی انتقاد کرد و افزود: حضور عناصر تاثیر گذار و مطبوعات موجب حفظ بیشتر وحدت در جامعه می شود.

وی تاکید کرد: بعضی ها با هدف تبلیغاتی زودگذر قصد دارند با ابزارهای مختلف وحدت در جامعه اسلامی را خدشه دار کنند.

عجم برقراری امنیت را جریانی دو سویه عنوان کرد و افزود: مردم و نیروی انتظامی باهم باید در برقراری امنیت همکاری کنند.