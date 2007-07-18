رقابت جودو کاران نوجوان در پیشوای ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هفتمین دوره رقابتهای جودوی قهرمانی نوجوانان ایران به میزبانی هیئت جودوی استان تهران به مدت دو روز در شهرستان پیشوا برگزار خواهد شد. تیم ملی جودوی نوجوانان ایران آماده حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا که آبان ماه به میربانی هند برگزار خواهد شد می شود و مربیان این تیم می توانند با نگاه دقیق به این رقابتها نفرات مستعد و آینده دار را به اردوی تیم ملی دعوت کنند.

طبق برنامه اعلام شده رقابتهای فوق در10 وزن انجام می شود که در روز اول پنجشنبه جودوکاران اوزان 66 ، 73 ، 81 ، 90 ، و90+ کیلوگرم به میدان خواهند رفت و روز جمعه نیز مسابقات اوزان42 ،46، 50 ، 55 و 60- کیلوگرم برگزار خواهد شد.