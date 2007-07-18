19 درصد از مشترکین خراسان جنوبی از پرداخت آب بها معاف شدند

محمد طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، افزود: خوشبختانه با وجود خشکسالی های چند ساله اخیر در این استان با کمبود، قحطی یا قطع دوره ای آب مواجه نیستیم.

وی، تعداد انشعابات آب در خراسان جنوبی را 86 هزارانشعاب عنوان و خاطر نشان کرد: سرانه مصرف آب برای هر فرد در خراسان جنوبی، متوسط 166 لیتر و برای هر خانوار حدود 750 لیتر در شبانه روز است که در این خصوص خراسان جنوبی نسبت به متوسط کشوری از نرم خوبی برخوردار است.

طاهری، اعتبار عمرانی تخصیص یافته به شرکت آب و فاضلان خراسان جنوبی را در سال گذشته 8/6میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: از این مقدار 8/1 میلیارد تومان در اجرای شبکه های فاضلاب و پنج میلیارد تومان در پروژه های آب رسانی، اصلاح و توسعه، مرمت و نوسازی، احداث مخازن، خطوط اتصال و ایجاد ایستگاه های پمپاژ هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلان خراسان جنوبی از اقدامات سال جاری به ادامه و تکمیل پروژه های آبرسانی به شهرهای زهان ، اسفدن، حاجی آباد، نیمبلوک، آریان شهر، بشرویه و سه قلعه اشاره کرد و از آغاز عملیات اجرایی آب رسانی به شهر مود و پروژه های اصلاح و توسعه شبکه های آب شرب شهرستانهای بیرجند، قاین، فردوس، نهبندان، خضری و سرایان در سال جاری خبر داد.