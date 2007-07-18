بیو سوئیت ؛ پوست ثانوی فضانوردان آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، از زمانی که نیل آرمسترانگ در 21 جولای 1962 به عنوان اولین انسان، قدم بر روی ماه گذاشت تاکنون فضانوردان برای حرکت در شرایط خلا و فضا مجبورند کپسولهای سنگین و بزرگ محتوی اکسیژن متراکم را برای تامین هوای مورد نیاز خود حمل کنند.

وزن بالای این کپسول ها که امروزه در شرایطی که نیروی جاذبه در حد صفر باشد ، بالغ بر 100 کیلوگرم است، در حرکت راحت فضانوردان مشکلات زیادی اجاد می کند.

به تازگی گروهی از دانشمندان "ام آی تی" ابزاری را ساخته اند که می تواند تحولی در کپسول های اکسیژن بوجود آورد.

این وسیله که بیو سوئیت نام دارد و می تواند ظرف 10 سال آینده مورد استفاده فضانوردان قرار گیرد، درحقیقت نوعی پوست ثانویه است که فضانورد در ناو فضایی آن را می پوشند و پس از ورود به فضا می توانند به کمک آن به راحتی حرکت کنند.

براساس گزارش پایگاه خبری ام آی تی نیوز، در حال حاضر فضانوردان به دلیل وزن بالای این لباس ها و کپسول ها ، تا 40 درصد قدرت ماهیچه های خود را در ماموریت های فضایی از دست می دهند.

این درحالی است که پوست ثانوی از مواد خاصی ساخته شده است که کاملا به بدن چسبیده و تنها پوشش سنگینی که مورد استفاده قرار می گیرد، یک کلاه ایمنی است.

بنابراین گزارش، به منظور حفاظت از بدن در فضا این پوست ثانوی باید بتواند فشاری در حدود یک سوم فشار اتمسفر زمین یعنی برابر با 30 کیلوپاسکال را تحمل کند. اما "بیو سوئیت" در آزمایشات اولیه توانسته است در فشار 20 کیلوپاسکال به خوبی عمل کند. این دانشمندان امیدوارند تا هفت سال آینده این لباس را کامل کنند.