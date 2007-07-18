حفظ سلاح مقاومت و ضرورت دستیابی به استراتژی دفاعی در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روزنامه السفیر، "علامه سید محمد حسین فضل الله" روزگذشته درسخنانی با تاکید براهمیت دستیابی به راه حل هایی برای مشکلات لبنان گفت: سخن گفتن از خلع سلاح مقاومت سخن درستی نیست، زیرا این سلاح، سلاح عزت و شرف و بی باکی است و این سلاحی برای قوی شدن یک گروه داخلی بر دیگر گروه های (داخلی) نبوده و نخواهد بود و این سلاح درچارچوب هدف اصلی که برای آن رسم شده که همان حمایت ازلبنان دربرابر تجاوزگری های اسرائیل است، باقی خواهد ماند. به ویژه که اسرائیل دائما با صراحت تمام ازآمادگی برای جنگی فراگیر سخن می گوید.

این مرجع بلندپایه و برجسته لبنانی درعین حال با تاکید براهمیت دستیابی به استراتژی دفاعی در لبنان که همه جوانان لبنانی به منظورحمایت ازاستقلال و حاکمیت کشورشان درآن مشارکت داشته باشند، تاکید کرد.

وی به هنگام دیداربا جمعی از دانشجویان "حزب دموکراسی لبنان" به ریاست "محمد المهتار" خاطرنشان کرد: همگان باید بدانند؛ هنگامی که کشورشان ضعیف می شود، طوایف و احزاب نیزضعیف می شوند و درمقابل هنگامی که لبنان به عنوان یک کشور برخوردار ازعدل و داد که با همه کشورهای عربی و اسلامی نیز درارتباط است، قدرتمند شود، همه گروه ها و احزاب و طوایف آن نیز تقویت می شوند.

"علامه فضل الله" درادامه اظهارداشت : بنابراین ما لبنانمان را به عنوان کشوری مستقل می خواهیم که تحت قیمومیت هیچ کشوری نباشد. ما می خواهیم که لبنان از جایگاه لبنانی خود با دیگرکشورهای عربی ازجمله سوریه و دیگرکشورها ارتباط داشته باشد، ما نمی خواهیم که هیچ کشورعربی و غیر عربی برما حکمرانی کند یا به نوعی ما را توجیه کند.