دکتر شکور امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی، تمامی هزینه معاینه بیش از یک میلیون بیمار مبتلا به دیابت را پرداخت می کند، بدون اینکه بودجه ای داشته باشد.

وی، محل تامین هزینه های درمانی بیماران دیابتی را، مشارکت افراد خیر و نیکوکار و همچنین نهادهای خیریه دانست و گفت: برآورد 2 میلیارد تومانی از هزینه معاینه افراد دیابتی با نرخ ویزیت 2000 تومان صورت گرفته است.

امیدی همچنین افزود: این میزان هزینه تنها برای یک نوبت معاینه در ماه است، در صورتی که برخی از این بیماران مجبور هستند در طول ماه چند نوبت به پزشک مراجعه کنند.

مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی به همکاری با نهادهای حمایتی و دولتی در جهت پذیرش بیماران دیابتی اشاره کرد و گفت: بر اساس بخشنامه کمیته امداد امام خمینی(ره) به 16 هزار پزشک این نهاد، بیماران دیابتی می توانند با مراجعه به مراکز درمانی کمیته امداد، معاینه شوند.