بازسازی سالنهای ژیمناستیک در دستور کار فدراسیون است

دکترمحتشمی درگفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب گفت: فعالیت فدراسیون دراین نه ماهه گذشته خوب بوده است و فعالیتهای زیربنایی خوبی برای آموزش یکپارچه درکشورانجام شده است. دربخش سخت افزاری هم بررسی هایی انجام شده به طوریکه دربحث سرکشی به استانها برای بررسی بیشتر سالنهای ورزشی رشته ژیمناستیک رکوردار بوده ایم و تقریبا تمام استان ها را در این مدت ارزیابی کرده ایم.

وی با بیان اینکه دربین استانهای کشورهشت یا نه استان امکانات مطلوب و استانداردی دارند، اظهارداشت: سال گذشته موفق شدیم با اعتبارات قبلی و جدید خود چند ست خارجی را به کشور وارد کنیم اما این تعداد پاسخگوی نیازهمه کشورنبود به همین دلیل چند ست را به طورکامل دراختیار استانهایی که به نوعی فعالیت بیشتر داشته یا جزء مراکز استعدادیابی هستند قرار دادیم و بقیه را براساس نوع نیازهراستان ما بین شهرها تقسیم کردیم تا همه از این امکانات براساس توان خود استفاده کنند.

محتشمی با اشاره به اینکه سالنهای ژیمناستیک کشور باید توسعه یابد، گفت: بعد از سرکشی به استانها، بازسازی سالنهای ورزشی ژیمناستیک بعد از ساخت سالنهای ورزشی در دستور کار قرار گرفت به طوریکه هم اکنون برخی از سالنهای این رشته یا در حال بازسازی هستند یا اینکه از نظر فضایی توسعه یافته و استاندارد شده اند.

وی با اشاره به اینکه ارتقاء مربیان و داوران از الویت های فدراسیون است، گفت: داوران ما از نظر تئوری رشد بهتری داشته اند و کلاسهای توجیهی خوبی در داخل کشوربرای آنها اجرا شده است. نیازهای بین المللی آنها هم با حضور مدرسان خارجی برطرف می شود به طوریکه هم اکنون ما داوران خوبی با درجه کتگوری 4 بین المللی داریم و برای ارتقاء آنها قصد داریم مرداد ماه سال جاری با حضور نماینده فدراسیون جهانی مستر فانگ از FIG زمینه ارتقاء داوران را فراهم کنیم.