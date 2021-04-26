داستان «نبرد تیله ها» منتشر شد/روایت داستانی تروریسم در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات شهید کاظمی، کتاب «نبرد تیله ها» روایت داستانی از شکلگیری تروریسم تا ترور افراد در قالب زندگی یک نوجوان پاکستانی توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شده است.
نبرد تیلهها خاطرات کودکی علیاکبر حسینی است که در قالب داستان نوشته شده است. نویسنده که خود اهل پاکستان و شهر کویته است، رشد تروریسم را در محلهی خودش شاهد بوده و تأثیر منفی تروریسم بر افراد محل را از نزدیک دیده و آن را در قالب داستان نوشته است، سعی دارد آثار سوء تروریسم بر زندگی افراد یک محل امن را به تصویر بکشد؛ محلی که زمانی شیعه و سنی در آن در کنار هم زندگی میکردند و با رشد تروریسم در پاکستان و مخصوصا کویته، فاصلهای عجیبی میان آنها بهوجود میآید و باعث بدبینی نسبت به همدیگر میشود، و این بدبینی به جایی میرسد که بسیاری از افراد محل، جانشان را از دست میدهند و آنهایی هم که زنده میمانند یا به کشورهای خارج مهاجرت میکنند و یا همانجا میمانند و هر لحظه را با ترس و وحشت سپری کرده و هر آن منتظر مرگ ناگهانی خود هستند. این کتاب از اتفاقات تلخ و شیرین سخن میگوید که گاهی مخاطب را میخنداند و گاهی میگریاند و گاهی هم وحشتزده میکند.
در قسمتی از کتاب میخوانیم:
«روزها میگذشت. مردم ترور میشدند و خانوادهها عزادار. بهشتزینب آبادتر از کل منطقه به نظر میرسید. در طول روز تعداد افرادی که سر مزار عزیزانشان میآمدند بیشتر از افراد موجود در محل بود. دیگر اوضاع طوری شده بود که خبر انفجار و انتحار از جمله خبرهای معمول بود و مردم با شنیدن چنین خبرهایی تنها سعیشان این بود که بفهمند کسی از فامیلشان شهید شده یا نه. یک بیحسی عجیبی در بین مردم به وجود آمده بود. عدهای که با پول کشورهای خارجی ثروتمند شده بودند به فکر زندگی مرفه بودند و اصلاً به این وضع نابسامان فکر نمیکردند.»
این اثر داستانی نوشته سیدعلیاکبر حسینی در قطع رقعی و ۱۹۶ صفحه منتشر شده است.
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