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۶ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۶:۳۳

استاندار خراسان شمالی:

ارائه تسهیلات به جوانان مشکلات این قشر را حل نمی‌کند

ارائه تسهیلات به جوانان مشکلات این قشر را حل نمی‌کند

بجنورد- استاندار خراسان شمالی تدوین سند امور جوانان را لازم دانست و گفت: دولت بارها سقف تسهیلات ازدواج را افزایش داده اما جوانان باید به درآمد پایدار دست یابند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی شجاعی ظهر دو شنبه در جلسه مجمع مشورتی جوانان خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: اشتغال، مسکن و مهارت آموزی مهم‌ترین مطالبات جوانان خراسان شمالی است که باید جدی گرفته شود.

استاندار خراسان شمالی با تاکید بر اینکه رفع معضلات جوانان باید با تطبیق واقعیت‌ها باشد، گفت: بر مبنای ایده آل ها نباید سخن گفت و واقعیت‌ها را سنجید.

وی افزود: ایجاد درآمد پایدار و اشتغال جوانان با ارائه طرح‌های پخته و اجرایی کردن آن کاری غیر ممکن نیست.

شجاعی همچنین بر حوزه مهارت آموزی جوانان تاکید کرد و گفت: تربیت جوان ماهر با آموزش مهارت‌ها به سمت و سوی اشتغال خواهد رفت لذا در هر شهرستانی متناسب با ظرفیت‌های آن آموزش مهارت‌ها در اولویت قرار گیرد.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی همچنین بر تدوین سند توسعه و ساماندهی امور جوانان تاکید کرد و بیان داشت: با تدوین این سند و تفکیک بخش‌های مختلف آن و تعیین اولویت‌ها می‌توان در مسیر تحقق آمال‌های جوانان قدم برداشت.

وی تصریح کرد: مطالبات جوانان باید در کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها مطرح شود تا بدین طریق در کنار امور اجرایی نیازهای آنان هم پیگیری شود.

شجاعی در انتها گفت: ارائه تسهیلات به تنهایی موجب حل مشکلات ازدواج جوانان نیست؛ هر چند دولت بارها سقف تسهیلات ازدواج را افزایش داده اما جوانان باید به درآمد پایدار دست یابند.

کد مطلب 5198395

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