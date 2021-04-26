به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی شجاعی ظهر دو شنبه در جلسه مجمع مشورتی جوانان خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: اشتغال، مسکن و مهارت آموزی مهمترین مطالبات جوانان خراسان شمالی است که باید جدی گرفته شود.
استاندار خراسان شمالی با تاکید بر اینکه رفع معضلات جوانان باید با تطبیق واقعیتها باشد، گفت: بر مبنای ایده آل ها نباید سخن گفت و واقعیتها را سنجید.
وی افزود: ایجاد درآمد پایدار و اشتغال جوانان با ارائه طرحهای پخته و اجرایی کردن آن کاری غیر ممکن نیست.
شجاعی همچنین بر حوزه مهارت آموزی جوانان تاکید کرد و گفت: تربیت جوان ماهر با آموزش مهارتها به سمت و سوی اشتغال خواهد رفت لذا در هر شهرستانی متناسب با ظرفیتهای آن آموزش مهارتها در اولویت قرار گیرد.
نماینده عالی دولت در خراسان شمالی همچنین بر تدوین سند توسعه و ساماندهی امور جوانان تاکید کرد و بیان داشت: با تدوین این سند و تفکیک بخشهای مختلف آن و تعیین اولویتها میتوان در مسیر تحقق آمالهای جوانان قدم برداشت.
وی تصریح کرد: مطالبات جوانان باید در کمیتههای برنامهریزی شهرستانها مطرح شود تا بدین طریق در کنار امور اجرایی نیازهای آنان هم پیگیری شود.
شجاعی در انتها گفت: ارائه تسهیلات به تنهایی موجب حل مشکلات ازدواج جوانان نیست؛ هر چند دولت بارها سقف تسهیلات ازدواج را افزایش داده اما جوانان باید به درآمد پایدار دست یابند.
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