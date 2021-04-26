۳۲ مبتلا به کرونا در فارس جان باختند/وضعیت استان همچنان قرمز

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر روح الله حسینی بعد از ظهر دوشنبه با حضور در استودیو سلامت فارس در جمع خبرنگاران با اعلام آخرین آمارهای مربوط به کروناویروس در استان فارس گفت: از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون، ۸۱۶ هزارو ۲۵۷ تست تشخیصی مولکولی در آزمایشگاه‌های استان تهیه شده که با بررسی نمونه‌های انجام شده، ۲۳۴ هزار و ۹۳۲ بیمار مثبت قطعی شناسایی شده است؛ همچنین از ابتدای آغاز طرح شهید حاج قاسم سلیمانی تاکنون، ۹۲ هزار و ۴۳۶ مورد تست سریع انجام شده که از این تعداد ۱۳ هزار و ۷۷ بیمار مثبت شناسایی شده است و در مجموع از ابتدا تاکنون، ۲۴۸ هزار و ۹ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در استان فارس شناسایی شده است.

او مجموع بیماران مثبت و مشکوک دارای علائم کرونا ویروس که هم اکنون در بیمارستان‌های استان بستری هستند را نیز ۲ هزار و ۷۹۲ نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد، ۳۴۶ بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی، در بخش‌های ICU، مراقبت‌های ویژه درمانی دریافت می‌کنند.

دکتر حسینی در ادامه با اعلام جان باختن ۳۲ هم استانی دیگر در اثر این بیماری طی روز گذشته تاکنون، مجموع جان باختگان ناشی از کووید ۱۹ از ابتدای شیوع بیماری تا کنون را ۳ هزار و ۹۲۲ مورد اعلام کرد.

مدیر روابط عمومی دانشگاه همچنین از بهبودی ۲۱۹ هزار و ۶۱۸ نفر از ابتدا تاکنون خبر داد که از بیمارستان‌ها ترخیص شده و یا از ایزوله خانگی خارج شده‌اند.

مدیر روابط عمومی علوم پزشکی شیراز در رابطه با موج چهارم بیماری کووید ۱۹ بیان کرد: در حال حاضر فاصله زیادی را تا شرایط ایده آل داریم و هرگونه ساده انگاری در رابطه با نکات پیشگیرانه مانند استفاده از ماسک، حفظ فاصله فیزیکی و شست و شوی مکرر دست‌ها می‌تواند فاجعه ساز باشد.

دکتر حسینی با اشاره به آغاز فازهای مختلف واکسیناسیون عمومی، از مردم خواست تا اخبار موثق در مورد واکسیناسیون را از مراجع رسمی، وب سایت‌های وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی، صدا و سیما و رسانه‌های رسمی پیگیری کنند و از پیگیری اخبار از مراجع غیر رسمی و همچنین مراجعه حضوری به مراکز بهداشتی درمانی خودداری کنند.