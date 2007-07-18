میراث معنوی و طبیعی ایران باید مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر عبدین صالح صبح امروز در مراسمی که به بمناسبت پایان یافتن زمان ماموریت وی در ایران برگزار شد ، افزود: قبل از ورود به ایران درخصوص میراث و تمدن ایران فقط در کتابها خوانده بودم اما پس از ورود شخصا بسیاری از این آثار را دیدم و تحت تاثیر فرهنگ غنی این کشور قرار گرفتم.

وی خاطر نشان کرد : در مدت ماموریتم در ایران ، مدیران سازمان میراث فرهنگی همکاری و فعالیت بسیار خوبی درخصوص میراث فرهنگی ، ثبت و حفظ آنها داشتند و پس از ادغام سازمانها نیز تلاشها چندین برابرگذشته شد.

وی درخصوص معرفی سایتهای باستانی گفت: در مدت حضور من در ایران تلاشهایی در جهت معرفی سایتهای باستانی صورت گرفت و امیدوارم هر روز به این لیست اضافه شود .

مدیر منطقه ای یونسکو درایران گفت: همکاری ایران برای نجات ارگ بم بعد از وقوع زلزله بسیار بیشتر شد و درخصوص اصفهان نیز که نصف جهان است و یا شاید بیشتر از آن ، اقدامات خوبی صورت گرفته است.

عبدین صالح گفت: باید علاوه بر میراث فرهنگی به محوطه های میراث طبیعی نیز توجه خاصی شود و همچنین به میراث غیر ملموس ایران مانند جشن نوروز، شعرای بزرگ ایران و... نیز به اندازه میراث فرهنگی اهمیت داده شود.