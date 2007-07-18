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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۰:۴۰

علی آبادی در پاسخ به مهر :

اساسنامه فوتبال مورد تایید هیئت دولت قرار می گیرد / هیچ حاشیه ای در تیم ملی وجود ندارد

اساسنامه فوتبال مورد تایید هیئت دولت قرار می گیرد / هیچ حاشیه ای در تیم ملی وجود ندارد

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی با بیان اینکه اساسنامه فدراسیون فوتبال در جلسه آینده هیئت دولت مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت گفت: هیچ دلیلی وجود ندارد که این اساسنامه مورد تایید قرار نگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی آبادی که صبح امروز در حاشیه جلسه هیئت وزیران با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: اساسنامه فدراسیون فوتبال که مورد تایید فدراسیون بین المللی فوتبال - فیفا - قرار گرفته است در جلسه آینده هیئت دولت مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان تربیت بدنی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا فکر می کنید این اساسنامه بر اساس خواسته های فیفا مورد تایید و تصویب هیئت وزیران قرار خواهد گرفت گفت: اساسنامه فدراسیون فوتبال را فیفا تصویب کرده است و دلیلی ندارد در جلسه هیئت دولت مورد تایید قرار نگیرد.

علی آبادی همچنین درخصوص اختلافات موجود درتیم ملی فوتبال کشورمان که در مالزی حضور دارد گفت: اختلافاتی وجود ندارد و این تیم تنها تیمی است که تا حالا هیچ مشکلی نداشته است. باید اجازه دهیم که مربی و مدیران تیم اقدامات لازم را انجام دهند و با تصمیم های درست و عاقلانه تیم را به موفقیت برسانند.

معاون رئیس جمهور در ادامه ضمن تشکر از رسانه های داخلی به خاطر پوشش سالم و بدون حاشیه چهاردهمین دوره رقابتهای جام ملت های آسیا خاطر نشان کرد: پوشش بدون حاشیه این رقابتها که کمک بزرگی به موفقیت تیم ملی خواهد بود قابل تقدیر است و امیدوارم این حمایت ها تا پایان بازیها ادامه داشته باشد. 

رئیس سازمان تربیت بدنی با ابراز امیدواری از صعود تیم ملی فوتبال کشورمان به دیدار فینال این رقابت ها گفت: در صورتیکه تیم ملی به فینال مسابقات راه پیدا کند به مالزی خواهم رفت تا این دیدار را از نزدیک تماشا کنم. 

محمد علی آبادی در پایان به واگذاری استقلال و پرسپولیس به بخش خصوص اشاره کرد و گفت: این بحث بسیارجدی است. استقلال و پرسپولیس از باشگاه های پرطرفدار هستند که باید شرایط واگذاری آنها به بخش خصوصی به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد که اگر واگذار کردیم بدانیم به چه کسی و با چه شرایطی داده ایم و آینده انها چه می شود.

کد مطلب 519846

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