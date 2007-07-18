عربستان و اردن از درخواست بوش برای برگزاری اجلاس صلح استقبال کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در پی درخواست اخیر جرج بوش مبنی بر برگزاری اجلاس روند صلح با مشارکت رژیم صهیونیستی، تشکیلات خودگردان فلسطین و برخی کشورهای عربی، عربستان سعودی از برگزاری چنین اجلاسی استقبال کرد.

یک مقام مسئول سعودی در این رابطه اظهار داشت : عربستان سعودی از ابتکار رئیس جمهور آمریکا که نکات مثبتی را در بر دارد و درخواستی است برای پایان بخشیدن به اشغالگری و تشکیل دولت فلسطین، استقبال می کند.

این مقام سعودی ابراز امیدواری کرد که اجلاس مذکور به موضوعات اصلی مورد مناقشه فلسطین و اسرائیل از جمله بیت المقدس، آوارگان فلسطینی و برچیدن شهرکها بپردازد.



در همین راستا کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف) نیز روز گذشته ضمن استقبال از برگزاری اجلاس صلح، ابراز امیدواری کرد که این اجلاس به حل و فصل تمام مسائل فلسطین از جمله آوارگان فلسطینی، مرزها و بیت المقدس با هدف تشکیل دولت فلسطین(دولتی که بر تمامی مناطق خود حاکمیت داشته باشد) منجر شود.

کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش همچنین بر اهمیت نتایج دیدار اخیر ابومازن و نخست وزیر رژیم صهیونیستی (25تیر) به ویژه آزادی شماری از اسرای فلسطینی در بند زندانهای اسرائیل تاکید کرد.

این کمیته همچنین حمایت کامل خود را از اقدامات امنیتی دولت انتصابی ابومازن در جمع آوری سلاح گروه های فلسطینی و پایان بخشیدن به هرج و مرج در اراضی فلسطینی اعلام کرد.

خبرگزاری کویت(کونا) نیز گزارش داد: اردن از برگزاری اجلاس صلح استقبال کرد. ناصر جوده سخنگوی دولت اردن در این رابطه اظهار داشت: درخواست بوش برای برگزاری اجلاس صلح، نکات مثبتی را در بر دارد و دولت اردن امیدوار است برگزاری این اجلاس بتواند در آینده ای نزدیک به پیشبرد روند سیاسی کمک کند.

وی درباره نقش اردن در نزدیک کردن دیدگاه های گروه های فلسطینی درگیر با یکدیگر گفت: اردن بر ضرورت احترام به مشروعیت فلسطین و ارتباط جغرافیایی میان مناطق آن تاکید دارد.

حماس درباره درخواست بوش تاکید کرده است که برگزاری اجلاس صلح، سودی برای ملت فلسطین ندارد.