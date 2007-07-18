به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعیدی کیا وزیر مسکن و شهر سازی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب، اظهار داشت: امسال دولت برای بخش مسکن برنامه جامعی را تدوین کرده که در بند د، تبصره 6 قانون بودجه 86 نیز درج شده و به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است.

وی با اشاره به 4 شرط واگذاری مسکن در طرح زمین های 99 ساله گفت: کسانی که 4 شرط اصلی را داشته باشند، می توانند از زمین های 99 ساله که در اختیار تعاونی های مسکن قرار می گیرد استفاده کنند.

سعیدی کیا، تاهل یا سرپرست خانوار بودن، نداشتن خانه ، استفاده نکردن از تسهیلات دولتی‌ و ساکن بودن در محلی که در آنجا زمین به آنان ارائه شده ، را شروط لازم برای این کار خواند و گفت: اشخاصی که درخواست این زمین ها را برای ساخت و ساز دارند می توانند باهماهنگ شدن با ادارات خود و یا تعاونی هایی که در محله های خود تشکیل می دهند به ادارات تعاون مراجعه کنند و اسامی اعضا را بدهند که اگر 4 شرط را داشته باشند می توانند از زمین های 99 ساله استفاده کنند.

وزیر مسکن گفت: ما زمین را به استدلال تعداد اعضا واگذار می کنیم که در آینده ای نزدیک کلیت اجرای این طرح را در روزنامه ها چاپ خواهیم کرد.

سعیدی کیا ادامه داد: تعاونی هایی که 1000 نفر باشند حدود 13 هزار هکتار زمین برای ساخت و ساز لازم دارند که دراین زمینه امکانات و تراکم منطقه بسیار مهم است.

وی گفت: در واگذاری این زمین ها ابتدا تفاهم نامه ای بین طرفین امضاء می شود وقتی آماده سازی زمین شکل گرفت قرار داد زمین به شکل اجاره ای منعقد می شود.

سعیدی کیا اظهار داشت: این زمین‌ها، زمین های اجاره ای است که اجاره آن 20 درصد قیمت منطقه است که درمجموع از 20 هزار تومان تجاوز نخواهد کرد که در نهایت بعد از تایید وانجام تمامی مراحل اجازه ساخت و ساز صادر خواهد شد.

وزیر مسکن وشهر سازی همچنین در خصوص ساخت و ساز این زمین ها گفت: ساخت باید توسط افراد متخصص انجام شود افرادی که پروانه ساخت و ساز دارند. امروز ما با ادارات تعاون بسیار هماهنگ جلو می رویم واگر ببنیم تعاونی هایی توان ساخت داشته باشند بر اساس مقررات پروانه ساخت نیز به آنها می دهیم تا با استفاده از مجریان با سابقه در ساخت وساز بتوانند زمین های خود را بسازند.

وی همچنین در خصوص چگونگی واگذاری وام به این زمین ها گفت: در ابتدای امر به هر واحد مسکونی 1 میلیون تومان وام داده می شود که بر اساس قیمت سرانه زمین 1 میلیون تومان نیز از کسی که برای آن واحد مسکونی ثبت نام کرده است دریافت می شود که پس از مراحل ساخت و ساز به ازای هر واحد 14 میلیون تومان نیز به صاحب آن واحد مسکونی وام داده می شود.

سعیدی کیا گفت: پس از ساخت و ساز سه قرار داد ( تحویل زمین اجاره‌ای به اعضا، امضای قرار داد 1 میلیون و 14 میلیون تومانی با بانک‌ها و بازپرداخت پلکانی ) با متقاضی بسته می‌شود.