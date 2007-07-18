مارگارت اتوود نمایشنامه ای از رمان خود نوشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پابگاه اطلاع رسانی CBC ، "مارگارت اتوود" پس نوشتن 11 رمان به نمایشنامه نویسی روی آورده و نصمیم گرفته است کار نویسندگان دیگری مانند جورج الیوت را دنبال کند.

رمان پنه لوپ (همسر اودیسه) اتوود به زندگی داراماتیک پنه لوپ و همسرش اودیسه می پردازد که نویسنده آن را از کتاب معروف هومر اقتباس کرده است. این کتاب به صورت نمایشنامه درآمده و 27 جولای به روی صحنه خواهد رفت.

مارگارت درباره تجربه نمایشنامه نویسی گفته است: چیزی که در مورد نمایشنامه آموختم این است که نمایشنامه کاری گروهی است و باید به صورت دسته جمعی روی آن کار کرد و این خیلی جالب است.

ماگارت اتوود ( 67 ساله ) تاکنون بیش از چهل کتاب نوشته که بیشتر آثارش از همان آغاز توسط دیگران به نمایشنامه تبدیل شده است. "سرگذشت ندیمه"، "عروس فریبکار"، " آدمکش کور" و " اوریکس و کریک " از جمله آثار ترجمه شده اتوود به فارسی است.