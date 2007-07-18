استقلال در خوزستان با پرسپولیس بازی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، صدرنشین لیگ برتر فوتسال و مدافع عنوان قهرمانی این مسابقات پس از برتری پرگل مقابل سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی در هفته نخست، این هفته در ساری به دیدار "راه" این شهر می رود. حضور شن سا در ساری قطعا تماشاگران زیادی را به ورزشگاه سلیمی این شهر می کشاند که می تواند حساسیت و جذابیت بازی را دو چندان کند.

تقابل پرسپولیس و استقلال در هفته دوم دربی از نوعی دیگر است. استقلال تهران از یکسو و پرسپولیس خوزستان از سویی دیگر آنهم مقابل تماشاگران خوزستانی شاید بتوانند یک دربی متفاوت به نمایش بگذارند.

* برنامه هفته دوم مسابقات فوتسال لیگ برتر به شرح زیر است :

پنجشنبه - 28/4/86

صدرای شیراز - فولاد ماهان اصفهان

شهید منصوری قرچک - علم و ادب مشهد

سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی - دانشگاه آزاد تهران

فلامینگو قزوین - ارم کیش قم

راه ساری - شن سا ساوه

پرسپولیس خوزستان - استقلال تهران

جمعه - 29/4/86

تام ایران خودرو - زغال سنگ کرمان

* تمامی دیدارهای هفته به جز دیدار صدرای شیراز - فولاد ماهان اصفهان ساعت 17 آغاز خواهد شد. این دیدار نیز از ساعت 15 شروع می شود.