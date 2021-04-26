به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در پنجمین دیدار خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ساعت 45 دقیقه بامداد روز چهارشنبه به مصاف تیم الاهلی عربستان میزبان گروه سوم لیگ قهرمانان خواهد رفت. این بازی در حالی برگزار می شود که استقلال برای امیدوار ماندن به صعود نیاز به پیروزی برابر الاهلی دارد.

فرهاد مجیدی در نشست خبری پیش از این دیدار گفت: از آنجایی که می خواهیم به عنوان تیم اول از گروه صعود کنیم به بازی با الاهلی نگاه ویژه ای خواهیم داشت.

سرمربی تیم فوتبال استقلال ادامه داد: شناخت خوبی از تیم عربستانی داریم. آنها تیم خوبی دارند و از بازیکنان باکیفیت هم استفاده می کنند. به همین خاطر بازی سختی برابر الاهلی خواهیم داشت. با این حال به فکر پیروزی هستیم و برای رسیدن به یک برد کاملا آماده هستیم.

مجیدی در مورد نتیجه ای که در دیدار رفت دو تیم رقم خورد گفت: هر بازی شرایط خاص خودش را دارد. شرایط جدول به ما می گوید که باید در این بازی هجومی بازی کنیم. قطعا همین کار را خواهیم کرد. اگر چه این نوع فوتبال ریسک بالایی دارد.

فرهاد مجیدی در ادامه خاطرنشان کرد: من ذهنیتم را نسبت به این سبک از بازی از بین نمی‌برم و فوتبال تهاجمی ارائه می‌کنیم. درست است که حریف یک مربی و تیم خوب دارد اما ما یک تیم متحد هستیم و می‌خواهیم فردا استقلال واقعی را نشان بدهیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در پایان با اشاره به انتظاری که هواداران از این تیم دارند گفت: هواداران استقلال از ما می‌خواهند با قلبمان برای استقلال بازی کنیم، فقط یک مشکل برای همه تیم‌ها وجود دارد که بازی ها خیلی فشرده است، امیدوارم فردا بهترین اتفاق برای تیم استقلال رخ بدهد.