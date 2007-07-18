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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۲:۲۵

سفیر عراق در آمریکا :

منتظر خروج نظامیان آمریکایی از عراق هستیم

منتظر خروج نظامیان آمریکایی از عراق هستیم

سفیر عراق در آمریکا اعلام کرد: در حالی که سیاستمداران آمریکایی در حال کشمکش با یکدیگر درباره آینده جنگ عراق هستند،مقامهای عراقی نیز منتظر خروج نظامیان آمریکا از کشورشان هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لس آنجلس تایمز،"سمیرصنیدعی" گفت : عراقی ها منتظر خروج بخشی از نیروهای آمریکایی از کشورشان در آینده ای نزدیک هستند.

سفیرعراق در آمریکا افزود: زمان کافی برای آنکه طرح افزایش شمار نیروها تاثیرخود را بر تحولات عراق نشان بدهد؛ وجود ندارد و با توجه به آنکه،حدود دوماه دیگرباید ژنرال پتریوس گزارش خود را دراین باره تحویل مقامهای کاخ سفید دهد، می توان  گفت : نیروهای جدید هرگزنمی توانند کارایی خود را ثابت کنند.

لس آنجلس تایمز نوشت : این صحبت های صنیدعی را می توان به عنوان صریح ترین اظهارنظرمتحدان آمریکا درعراق درباره استراتژی افزایش شمار نیروها دانست و برهمین اساس چنین اظهارنظرهایی بدون شک بر میزان تردیدهای کنگره آمریکا درباره ادامه جنگ درعراق خواهد افزود و این درحالی است که در این مکان (کنگره ) دموکرات ها و جمهوریخواهان، بوش را درباره آینده جنگ عراق به چالش کشیده اند.

صنیدعی که زمانی وزیرکشورعراق بود و زمانی نیز به عنوان نماینده عراق درسازمان ملل متحد حضور داشت، تصریح کرد : بسیاری از رهبران عراقی بر این باورند که در آینده ای نزدیک شاهد خروج دست کم بخشی از نیروهای آمریکایی از عراق خواهند بود و از همین رو خود را برای رویارویی با چنین وضعیتی آماده می کنند.

سفیرعراق در آمریکا افزود : زمان زیادی تا ماه سپتامبر(شهریور ماه ) نداریم و زمانی که ژنرال پتریوس گزارش خود را ارائه دهد؛ مطمئنا شاهد تغییرات زیادی خواهیم بود؛ تغییراتی که بسیاری از کارشناسان انتظار آن را ندارند.

لس آنجلس تایمز نوشت : درحالی که عراق درگیر جنگ داخلی بوده و اختلافات گروهی و قبیله ای نیز در این کشور در حال افزایش است، نمایندگان مجلس این کشوربه جای آنکه در اندیشه حل اختلافات و آشتی ملی باشند در اندیشه رفتن به تعطیلات تابستانی هستند و همین امر نیز سبب ناراحتی کاخ سفید شده است.

صمیدعی در پایان گفت : امیدوارم حضور نیروهای خارجی در عراق تا زمان رسیدن به نتیجه ای مشخص ادامه داشته باشد و این نیروها پس از برقراری آرامش درعراق، این کشور را ترک کنند. 

کد مطلب 519855

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