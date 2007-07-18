منتظر خروج نظامیان آمریکایی از عراق هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لس آنجلس تایمز،"سمیرصنیدعی" گفت : عراقی ها منتظر خروج بخشی از نیروهای آمریکایی از کشورشان در آینده ای نزدیک هستند.

سفیرعراق در آمریکا افزود: زمان کافی برای آنکه طرح افزایش شمار نیروها تاثیرخود را بر تحولات عراق نشان بدهد؛ وجود ندارد و با توجه به آنکه،حدود دوماه دیگرباید ژنرال پتریوس گزارش خود را دراین باره تحویل مقامهای کاخ سفید دهد، می توان گفت : نیروهای جدید هرگزنمی توانند کارایی خود را ثابت کنند.

لس آنجلس تایمز نوشت : این صحبت های صنیدعی را می توان به عنوان صریح ترین اظهارنظرمتحدان آمریکا درعراق درباره استراتژی افزایش شمار نیروها دانست و برهمین اساس چنین اظهارنظرهایی بدون شک بر میزان تردیدهای کنگره آمریکا درباره ادامه جنگ درعراق خواهد افزود و این درحالی است که در این مکان (کنگره ) دموکرات ها و جمهوریخواهان، بوش را درباره آینده جنگ عراق به چالش کشیده اند.

صنیدعی که زمانی وزیرکشورعراق بود و زمانی نیز به عنوان نماینده عراق درسازمان ملل متحد حضور داشت، تصریح کرد : بسیاری از رهبران عراقی بر این باورند که در آینده ای نزدیک شاهد خروج دست کم بخشی از نیروهای آمریکایی از عراق خواهند بود و از همین رو خود را برای رویارویی با چنین وضعیتی آماده می کنند.

سفیرعراق در آمریکا افزود : زمان زیادی تا ماه سپتامبر(شهریور ماه ) نداریم و زمانی که ژنرال پتریوس گزارش خود را ارائه دهد؛ مطمئنا شاهد تغییرات زیادی خواهیم بود؛ تغییراتی که بسیاری از کارشناسان انتظار آن را ندارند.

لس آنجلس تایمز نوشت : درحالی که عراق درگیر جنگ داخلی بوده و اختلافات گروهی و قبیله ای نیز در این کشور در حال افزایش است، نمایندگان مجلس این کشوربه جای آنکه در اندیشه حل اختلافات و آشتی ملی باشند در اندیشه رفتن به تعطیلات تابستانی هستند و همین امر نیز سبب ناراحتی کاخ سفید شده است.

صمیدعی در پایان گفت : امیدوارم حضور نیروهای خارجی در عراق تا زمان رسیدن به نتیجه ای مشخص ادامه داشته باشد و این نیروها پس از برقراری آرامش درعراق، این کشور را ترک کنند.