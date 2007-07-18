مشخص شدن میزان بدهی شهرداری به کتابخانه ها منوط به گزارش وزارات کشور است

محمدحسین ملک احمدی - دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدام اخیر شهرداری تهران در پذیرفتن پرداخت مبالغ مربوط به بدهی های نیم درصدی به این نهاد، گفت: با توجه به جلساتی که با مسئولان شهرداری تهران داشته ایم، درباره خود بحث پرداخت به توافق رسیده ایم اما اینکه شهرداری چه میزان از بدهی هایش را بپذیرد نکته مهمی است که این مبلغ هنوز مشخص نشده است.

به گفته وی، رقم دقیق بدهی ها نیاز به بحث کارشناسی و همچنین گزارش مالی شهرداری دارد که باید در انجمن کتابخانه های عمومی این شهر بررسی شود.

ملک احمدی در عین حال به ارزیابی های صورت گرفته در خصوص این بدهی ها در نهاد اشاره و رقم آن را بیش از 32 میلیارد تومان برآورد کرد.

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور ابهامات مربوط به بحث نیم درصد را ناشی از ساخت و اداره کتابخانه عمومی توسط شهرداری ها عنوان کرد و گفت: ما به احتمال زیاد همین مشکل را با شهرداری اصفهان نیز که در امر کتابخانه سازی فعالیت می کند داریم و به زودی بدهی های این شهرداری نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

وی با انتقاد از وزارت کشور در عدم ارائه گزارش عملکرد شهرداری در زمینه بدهی های نیم درصدی اضافه کرد: در این مورد ابتدا قدم های قانونی خوبی برداشته شد که مکلف شدن وزارت کشور در ارائه گزارشی از عملکرد شهرداری به مجلس و دیوان محاسبات از جمله آنها بود، اما متاسفانه مسئولان وزارت کشور هنوز این گزارش را ارائه نکرده اند.

به گزارش مهر، بر اساس قانون بودجه سال 86 مصوب مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور موظف شده است این گزارش را هر سه ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کل کشور اعلام کند. مهلت وزارت کشور برای ارائه نخستین گزارش تا پایان ماه قبل (خرداد ماه) بود. پیش از این نیز محمد حسین صفارهرندی وزیر ارشاد طی نامه ای به وزیر کشور از وی خواسته بود گزارش اقدامات آن وزارتخانه را درخصوص بحث بدهی نیم درصد شهرداری ها به کتابخانه های عمومی هر چه سریعتر اعلام کند.