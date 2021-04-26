پنج فوتی جدید کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ثبت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز یزدان پناه دوشنبه شب در گفتگو با خبرنگاران، افزود: با فوت پنج بیمار دیگر، شمار قربانیان کرونا در استان به ۵۷۱ نفر رسید.
وی ابراز داشت: امروز از ۶۶۶ نمونه پی سی آر دریافت شده از آزمایشگاه سلولی و مولکولی یاسوج، حدود ۳۴ درصد نمونهها مثبت بود.
یزدان پناه تصریح کرد: بیشترین موارد مثبت در شهرستانهای بویراحمد، گچساران، کهگیلویه و دنا بوده و همچنین از ۳۷۲ نمونه رپید تست حدود ۲۶ درصد موارد مثبت شد.
یزدان پناه افزود: بیشترین آمار مثبت تست سریع در کهگیلویه، گچساران و لنده ثبت شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، گفت: در حال حاضر ۵۸۸ بیمار مشکوک و قطعی کرونایی در بیمارستانهای استان بستری هستند که از این تعداد ۱۷۹ بیمار کرونایی قطعی بوده و ۲۹ بیمار نیز در بخشهای ویژه تحت درمان قرار دارند.
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