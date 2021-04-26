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۶ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۲۲:۰۲

کاپیتان سابق تراکتور:

برخی از بازیکنان در حد نام تراکتور نیستند

برخی از بازیکنان در حد نام تراکتور نیستند

تبریز- کاپیتان سابق تراکتور گفت: برخی از بازیکنان در حد نام تراکتور نیستند و امروز برابر پاختاکور فقط به دنبال کسب یک امتیاز بودند و عملکرد خوبی نداشتند.

مرتضی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بازی دو تیم تراکتور و پاختاکور در لیگ قهرمانان آسیا گفت: متأسفانه امروز تراکتور به خصوص در نیمه دوم خوب کار نکرد و بازیکنان این تیم به دنبال کسب تساوی بودند.

وی ادامه داد: در حالی که تراکتور امروز باید بی محابا حمله می‌کرد و حریف را شکست می‌داد تا شانس خود برای صعود را افزایش دهد و منتظر اما و اگرها نباشد.

اسدی با بیان اینکه متأسفانه برخی از بازیکنان در حد نام بزرگ تراکتور نیستند، ابراز داشت: هواداران میلیونی تراکتور از این تیم و بازیکنانش انتظار موفقیت و بازی‌های خوب و کسب پیروزی دارند ولی تراکتوری‌ها امروز خوب نبودند. تراکتور هرچه دارد از هواداران خود است و به خاطر این هواداران پرشور تراکتور امروز به یک قطب و تیم بزرگ تبدیل شده است.

وی با انتقاد از کادر فنی تراکتور افزود: تراکتور باید در نیمه دوم با تمام قوا حمله می‌کرد و پیروز می‌شد تا امید برای صعود داشته باشد ولی دیدیم که کادر فنی و بازیکنان تراکتور بیشتر به دنبال حادثه و اتفاق بودند تا به گل برسند و برنامه‌ای برای حمله و گلزنی نداشتند.

کاپیتان سابق تراکتور سپس ادامه داد: وقتی ما می‌بینیم با یک امتیاز نه به عنوان تیم اول و نه به عنوان تیم دوم به جهت امتیازات تیم‌های دوم سایر گروه‌ها، صعود نمی‌کنیم پس باید با تمام توان حمله می‌کردیم و پاختاکور را شکست می‌دادیم ولی این اتفاق رخ نداد و شاهد بودیم حتی بازیکنان به این نتیجه راضی بودند.

یاران رسول خطیبی امروز دوشنبه در پنجمین دیدار خود در لیگ قهرمانان آسیا مقابل پاختاکور به میدان رفتند و به تساوی بدون گل رضایت دادند. با این یک امتیاز جایگاه تراکتور در رده دوم جدول این گروه تثبیت شد ولی این تیم شانس کمی برای صعود به عنوان تیم اول دارد و باید منتظر نتایج سایر گروه‌ها و تیم‌های دوم باشد.

کد مطلب 5198610

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    نظرات

    • وحید IR ۰۹:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۸
      0 0
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      بعضی از کارشناسان که خود را وارث تراکتور می¬دانند در یک برنامه ورزشی با تخریب تراکتور و کادر فنی آن می خواهند به هر طریق ممکن راه را برای خود و دوستان معروف قدیمی برای ورود به تراکتور باز کنند و آنهم با یک شیوه نخ نما شده و قدیمی که طرفداران واقعی تراکتور به چنین مواردی آشنا هستند.مرتضی اسدی که یکی
    • تیرختورچی IR ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۸
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      تراکتور برای برد باید تو بازی های دور رفت تلاش می کرد نه برگشت....زمان بازی ها فشرده هست و شرایط جوی بازیکنان را از نفس انداخته....معلوم بود که نتیجه ای نخواهند گرفت....ایشالا سال دیگه پرقدرت تر از قبل ادامه می دیم

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