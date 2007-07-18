دکتر جمشید عدالتیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از روش های آمارگیری به خصوص در ارتباط با میزان نرخ بیکاری در ایران گفت : نحوه آمار گیری در کشور دارای ایرادات بسیاری است و این امر باعث شده تا میزان واقعی نرخ بیکاری در کشور مشخص نشود .

وی تصریح کرد: بر اساس اعلام مراجع رسمی نرخ بیکاری در کشور بین 11 تا 13 درصد است در حالی که وضعیت استانهای مختلف کشور نشان می دهد، نرخ بیکاری 2 برابر نرخ اعلام شده از سوی مراجع رسمی است.

عدالتیان ، با بیان اینکه بیشترین جمعیت بیکار در کشور را جوانان تشکیل می دهند گفت : بررسی ها نشان می دهد سنین بین 18 تا 25 سال بیشترین جمعیت بیکار در کشور هستند و این در حالی است که بیشترین آسیب های اجتماعی متوجه این قشر است .

این استاد دانشگاه مدیریت و اقتصاد معتقد است ، اقشار بیکار در هر جامعه ای گرفتار آسیب های اجتماعی می شوند و به طور حتم جامعه ما نیز از این امر مستثنی نیست.

وی، بر ایجاد مشاغل پایدار در کشور تاکید کرد و گفت: اغلب مشاغل ایجاد شده از سوی دولت موقت بوده است و به طور حتم این سیاست چاره ساز حل معضل بیکاری در کشور نخواهد بود.

عدالتیان گفت : در برنامه چهارم توسعه تاکید شده تا نرخ بیکاری یک رقمی شود اما با توجه به سیاست هایی که در پیش گرفته شده این امر به زودی امکان پذیر نیست و باید گفت همواره در کشور با 10 الی 15 درصد بیکار مواجه خواهیم بود و این معضل به زودی حل نخواهد شد .

این اقتصاد دان خاطر نشان کرد : دولت باید به دنبال سرمایه گذاری جدید در راستای اشتغال زایی باشد همچنین، تعدیل نیروی انسانی نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد و در چنین شرایطی است که می توان امیدوار به کاهش تعداد بیکاران در کشور بود.