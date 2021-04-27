رشد بی سابقه بازار سهام آمریکا طی ۱۰۰ روز گذشته

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، رئیسجمهور جدید آمریکا، جو بایدن در ۱۰۰ روز اول ریاست جمهوری خود شاهد رشد بیسابقه بازارهای سهام بود که در مقایسه با همه همتایان قبلی او تا زمان آیزنهاور بهتر بود.
بستههای حمایتی مالی عظیم و و اقتصادی قدرتمند که قبل از آغاز ریاستجمهوری او رقم خورده بود به جهش بازارهای سهام در دوره او کمک کرد.
رشد سهام در این دوره به حدی بود که نگرانیهایی در مورد سرعت این رشد به وجود آمد.
تا زمان آیزنهاور در دهه ۱۹۵۰ عملکرد بایدن از همه رؤسای جمهور پیشین بهتر بوده است.
در ۱۰۰ روز اول دولت بایدن شاخص اساندپی ۲۴.۱ درصد جهش کرده است این در حالی است که در ۱۰۰ روز ابتدایی دولت ترامپ این شاخص ۱۱.۴ درصد رشد کرده بود.
در ۱۰۰ روز ابتدایی دولت اوباما و جورج بوش پسر شاخص اساندپی به ترتیب با رشد منفی ۱۳.۲ درصدی و منفی ۱۲.۷ درصدی روبرو شده بود.
تنها فردی که عملکرد بازار سهام او به بایدن نزدیک بود جان اف کندی در ۱۹۵۳ بود که در ۱۰۰ روز اولیه دولتش شاخص اساندپی ۱۸.۵ درصد رشد کرد.
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