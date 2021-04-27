به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای لیگ برتر کشتی طی دو سال اخیر یکی از دغدغههای اصلی متولیان فدراسیون بوده که مسیر پر فراز و نشیبی را برای برگزاری آن پشت سر گذاشتند.
در این مدت باید از محدودیتهای کرونایی، جذب اسپانسر و همچنین به میدان آوردن تیمها و باشگاههای متعدد و باسابقه به عنوان چالشهای اصلی فدراسیون کشتی در برپایی لیگ برتر یاد کرد.
به هر حال امسال هم زمزمههایی از برپایی رقابتهای لیگ برتر به گوش میرسد و آنچه متولیان فدراسیون کشتی اعلام کردهاند شاید سوت آغاز این پیکارها بعد از بازیهای المپیک توکیو و رقابتهای جهانی ۲۰۲۱ نروژ به صدا در آید.
در همین خصوص به تازگی علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی نیز نشست ویژه ای را با مسئولان سازمان لیگ برگزار کرده که هدف اصلی آن بررسی برنامههای لیگ کشتی کشور در سال ۱۴۰۰ اعلام شده است.
در این نشست در مورد تعداد کشتیگیران خارجی و ملیپوشان هر تیم و نحوه برگزاری رقابتها به صورت متمرکز یا غیر متمرکز، بحث و تبادل نظر شد که گویا قرار است سازمان لیگ پس از جمع بندی و تصمیم گیری نهایی، آیین نامه لیگ برتر در سال ۱۴۰۰ را آماده و به صورت رسمی اعلام کند.
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