شرکت های آلمانی از اپل شکایت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت‌های مختلف بخش‌های رسانه، اینترنت و تبلیغاتی آلمان یک شکایت آنتی تراست علیه اپل ثبت کرده‌اند آنها ادعا می‌کنند تنظیمات حریم خصوصی جدید آیفون نشان دهنده فرایند سواستفاده در بازار و نقض قانون رقابت است.

شکایت مذکور که در «اداره کارتل فدرال آلمان» (قانونگذار رقابت در این کشور) ثبت شده، در حالی مطرح می‌شود که این شرکت قصد دارد چهارچوب شفاف سازی جدیدی ارائه کند. در این چهارچوب جدید کاربران انتخاب می‌کنند که چه شرکت یا ماهیتی می‌تواند برای مقاصد تبلیغاتی آنها را ردیابی کند.

چند اتحادیه تجاری آلمان نیز در یک بیانیه مشترک نوشته‌اند: در نتیجه این اقدامات یک سویه، اپل تمام رقبا را از فراوری اطلاعات مرتبط تجاری در اکوسیستم خود منع می‌کند.

در شکایت نامه ثبت شده نام گروه اصلی لابی گری انتشار روزنامه ها و فدراسیون تبلیغات آن نیز دیده می‌شود.

اپل این اتهامات را رد و ادعا می‌کند چهارچوب که در نسخه جدید iOS۱۴ ارائه شده از حریم خصوصی افراد محافظت می‌کند.

اپل نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: اطلاعات کاربران به خودشان تعلق دارد و آنها باید درباره اشتراک گذاری آن تصمیم بگیرند. در نسخه جدید iOS۱۴ کاربر می‌تواند انتخاب کند کدام اپ ها اجازه دارند به منظور تبلیغات آنلاین، اطلاعات شان را با شرکت های طرف سوم به اشتراک بگذارند.