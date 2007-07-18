قیمت پنبه وارداتی افزایش یافت

مدیرعامل تعاونی کارخانجات پنبه استان گلستان درگفتگو با مهر با اشاره به افزایش قیمت پنبه وارداتی، ‌افزود:‌همزمان با بالارفتن قیمت جهانی هرکیلو پنبه به یک دلار و55 سنت ‌قیمت پنبه های وارداتی نیز افزایش یافته به طوریکه درشرایط فعلی صنایع نساجی باید برای واردات هرکیلوپنبه همان یک دلارو55 سنت رابپردازند .

اسدالله پاک سرشت با تاکید بریکسان شدن قیمت پنبه داخلی و وارداتی تصریح کرد: درحال حاضر قیمت پنبه داخلی و پنبه وارداتی یکسان شده است به طوریکه قیمت پنبه داخلی (استان گلستان) ‌نیزبا قیمت هرکیلو 1500 تومان به فروش می رسد.

به گفته وی این درحالی است که درگذشته همواره صنایع نساجی ازبالا بودن قیمت پنبه داخلی درمقایسه با پنبه خارجی ناراضی بوده‌اند چرا که قیمت هر کیلو محصول داخلی حدود 150 تا 200 تومان از محصول خارجی گران تر بوده است.

پاک سرشت ،‌ خرید حجم بالایی از پنبه جهانی از سوی چین و کاهش سطح زیر کشت جهانی پنبه را از دلایل افزایش قیمت جهانی پنبه دانست .

وی سطح زیر کشت پنبه را در سال جاری دراستان گلستان 12 تا 13 هزار هکتار اعلام کرد وگفت: این میزان سطح زیر ک شت مشابه سال گذشته بوده و پیش بینی می شود درصورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی در سال جاری معادل 7 هزار تن پنبه محلوج در استان گلستان تولید شود .