ضوابط کلی جشنواره های اوقات فراغت سال 86 اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام روابط عمومی دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری استان تهران، ضوابط کلی جشنواره های اوقات فراغت 86 به این قرار است :

1- این جشنواره ها ویژه اعضای کانونهای فرهنگی و هنری مساجد و پایگاههای اوقات فراغت می باشد و تنها این افراد با به همراه داشتن معرفی نامه ، مجاز به شرکت در جشنواره ها هستند .

2- مقطع سنی شرکت کنندگان 15 تا 27 سال می باشد ( 1/1/1371 لغایت 1/1/1359 )

3- ذکر نام اثر ، موضوع و تکنیک الزامی است

4- در خصوص رشته های نمایش ، تئاتر ، تواشیح و سرود می بایست نام افراد و سمت آنها در گروه ذکر شود

5- حضور در مراحل منطقه ای و کشوری تنها با کارت شرکت در جشنواره میسر می باشد

6- اعلام رشته ها و موضوعات ، به صورت کاملا کارشناسی بوده و هر گونه دخل و تصرف در مفاد آن ممنوع می باشد

7- هر شرکت کننده تنها می تواند در یک رشته انفرادی شرکت نماید

8- داوری رشته های مربوط به خواهران توسط هیئت داوران خواهران انجام می گیرد

9- راه یابی به مرحله کشوری ، مستلزم کسب حداقل نمره اعلام شده در رشته می باشد

10- اختصاص موضوع ویژه ای تحت عنوان وحدت ملی و انسجام اسلامی در تمامی رشته ها پیش بینی شده است

بر اساس این گزارش: جشنواره های اوقات فراغت 86 در هفت موضوع قرآنی ، هنرهای تجسمی ، آواها و نغمه ها ، هنرهای نمایشی ، شعر و قطعات ادبی ، نشریات تجربی و شیوه های نوین آموزشی برگزار خواهد شد .

گفتنی است آغاز فعالیتهای ستادی جشنواره ها از تاریخ 1/3/1386 ، رقابتهای استانی از تاریخ 15/4/1386 ، رقابتهای منطقه ای از تاریخ 1/6/86 و رقابتهای کشوری از تاریخ 1/9/86 پیش بینی و اختتامیه جشنواره بزرگ جوانان 22/11/86 مصادف با سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران خواهد بود.