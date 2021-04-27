شناسایی ۳۰ کانون مستعد آتش سوزی در مناطق حفاظت شده ایلام

غلامرضا ابدالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رسانهها نقش مهمی در آگاه بخشی به مردم در زمینههای مختلف به خصوص مسائل زیست محیطی مثل آتش سوزی دارند.
وی با اشاره به معضل بزرگ استان در بحث آتش سوزی «پس چر» مزارع بعد از فصل برداشت توسط کشاورزان، افزود: طبق ماده ۲۰ قانون هوای پاک، سوزندان کاه و کلش و باقی مانده محصولات کشاورزی جرم محسوب میشود.
معرفی ۴۱ نفر به مراجع قضائی
مدیرکل محیط زیست ایلام عنوان کرد: بر خلاف تصور بعضی از کشاورزان، سوزندان باقی مانده محصولات کشاورزی بعد از برداشت محصول، نه تنها مفید نیست بلکه باعث فقیر شدن خاک میشود.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه آتش سوزی کاه و کلش و باقی مانده محصولات کشاورزی باعث آلودگی هوا میشود، گفت: محیط زیست استان در برخورد با افراد متخلف در این زمینه ورود کرده و سال گذشته ۴۱ نفر را به مراجع قضائی معرفی کرده است.
ابدالی بیان کرد: مسئولان و نهادههای مرتبط باید در زمینه آگاه سازی کشاورزان، آموزشهای لازم به آنها ارائه دهند، چراکه طبق قانون این عمل جرم محسوب میشود و محیط زیست استان نیز مصمم به برخورد جدی با افراد متخلف است.
سابقه ۱۶ ساله آتش سوزی در جنگلهای استان
ابدالی با اشاره به اینکه معضل دیگر در استان بحث آتش سوزی در جنگلهای استان است که این بخش نیز در استان دارای ۱۶ سال سابقه است، افزود: در واقع آتش سوزیهای جنگل از سال ۱۳۸۴ در استان آغاز شده و هر ساله نیز در فصل تابستان با این معضل در استان مواجه هستیم.
وی تصریح کرد: روند آتش سوزیها در ۱۶ سال اخیر در استان، با فراز و نشیبهایی مواجه بوده ولی در مجموع روند آتش سوزیها کاهشی بوده و نشان از آگاهی مردم از اهمیت جنگل دارد.
وی با اشاره به اینکه اکثر مردم استان ایلام طبیعت دوست هستند و برای جنگل اهمیت زیادی قائل هستند، افزود: متأسفانه ۹۹ درصد عامل آتش سوزی در جنگلهای استان، انسانی است.
ابدالی عنوان کرد: تاکید مسئولان محیط زیست به مردم این است در فصل تابستان از آتش سوزی در جنگلهای استان خودداری کنند چراکه تجربه ثابت کرده، بعضی از گردشگران بعد از اتمام گردش و تفریح خود، خاموش کردن آتش را یاد میبرند و بعد همین آتش کوچک به یک آتش سوزی بزرگ در سطح جنگلها تبدیل میشود.
آمارهای آتش سوزی در جنگلهای استان ایلام
مدیرکل محیط زیست استان ایلام با اشاره به اینکه در سال ۹۸، ۶ مورد آتش سوزی با ۵.۵ هکتار در مناطق حفاظت شده تحت مدیریت محیط زیست در استان ثبت شده است، گفت: در سال ۱۳۹۹ نیز ۹ مورد آتش سوزی با ۱۸ هکتار ثبت شده است.
وی تصریح کرد: بسیج، سپاه پاسداران، هلال احمر، مدیریت بحران، سازمانهای مردم نهاد در سالهای اخیر با همکاری مطلوب با محیط زیست استان در اطفای حریق در جنگلهای استان نقش مؤثری داشتهاند.
ابدالی بیان کرد: برای سال جاری با توجه به گرمای زودرس در استان، محیط زیست استان تمامی تمهیدات لازم برای پیشگیری و مقابله با آتش سوزی در سطح مناطق حفاظت شده استان در نظرگرفته است.
فعال شدن ۱۵ اکیپ فعال اطفای حریق در استان ایلام
مدیرکل محیط زیست استان ایلام با اشاره به فعال شدن ۱۵ اکیپ فعال اطفای حریق در استان ایلام، گفت: این اکیپها با تمامی تجهیزات به روز شده آماده اطفای حریق به صورت ۲۴ ساعته هستند.
وی ادامه داد: برای سال جاری کشیک اطفای حریق در سطح استان ایلام فعال شده و به محض آتش سوزی در مناطق حفاظت شده، بلافاصله نیروهای کشیک و واکنش سریع اعزام میشوند.
ابدالی عنوان کرد: محیط زیست استان ایلام در سال جاری نسبت به ایجاد آتش بر در مناطق حفاظت شده استان اقدام کرده است.
وی تصریح کرد: سازمان محیط زیست استان یک ستاد مشترک با اداره کل منابع طبیعی استان نیز برای پیشگیری از آتش سوزی در سطح جنگلهای استان تشکیل داده است.
ضرورت حضور بالگرد در استان ایلام
وی با اشاره به اینکه استان ایلام یک منطقه کوهستانی است و کوههای استان بسیار صعب العبور هستند، گفت: برای اطفای حریق در مناطق صعب العبوری مثل ایلام، وجود بالگرد برای جابجایی نیروها برای اطفای حریق ضروری است.
مدیرکل محیط زیست استان ایلام عنوان کرد: با توجه به اینکه اگر در زمانهای اولیه اگر آتش سوزی مهار نشود، آتش سوزی گستردهتر و مهار و خاموش کردن آن نیز زمان بر میشود، وجود بالگرد برای رسیدن سریع نیروها به محل آتش سوزی ضروری است.
وی افزود: با توجه به اهمیت جنگلهای استان، محیط زیست استان از طریق هلال احمر در حال رایزنی برای استفاده از بالگرد این جمعیت در مواقع ضروری برای جابجایی نیروها است.
شناسایی ۳۰ کانون مستعد آتش سوزی در مناطق حفاظت شده استان ایلام
مدیرکل محیط زیست استان ایلام بیان کرد: ۳۰ کانون مستعد آتش سوزی در مناطق حفاظت شده استان شامل کبیرکوه، دینارکوه و مانشت و قلارنگ شناسایی شده است.
ابدالی اضافه کرد: با توجه به شناسایی این کانونها، محیط زیست استان درصدد استفاده از نیروهای آتش بان برای جلوگیری از آتش سوزیهای احتمالی است.
وی بیان کرد: سامانه ۱۵۴۰ محیط زیست، آماده تماسهای مردم استان درباره اطلاع دادن هرگونه آتش سوزی است و مسئولان محیط استان به صورت ۲۴ ساعته برای هرگونه حریق احتمالی در حالت آماده باش قرار دارند.
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