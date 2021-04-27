۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۹:۴۰

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد:

۵۸ کیلوگرم حشیش در محور شیراز به یاسوج کشف شد

یاسوج- فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد از کشف ۵۸ کیلوگرم حشیش در محور شیراز- یاسوج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کیقباد مصطفایی افزود: مأموران پاسگاه انتظامی تنگ سرخ شهرستان بویراحمد ضمن هماهنگی با مرجع قضائی حین کنترل خودروهای عبوری محور شیراز به یاسوج به یک دستگاه خودروی خاور مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی ابراز داشت: مأموران در بازرسی از این خودرو ۵۸ کیلوگرم حشیش که به طرز بسیار ماهرانه‌ای در آن جاسازی شده بود را کشف و ضبط کردند.

مصطفایی تصریح کرد: در این رابطه راننده دستگیر و به مرجع قضائی معرفی و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد.

فرمانده انتظامی استان در پایان با تاکید بر تشدید برنامه‌های پیشگیرانه و مقابله‌ای با سوداگران مرگ و باندهای قاچاق مواد مخدر، از عموم مردم خواست هرگونه اطلاعات خود در این خصوص را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.

