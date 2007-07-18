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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۱:۲۳

ساخت100 واحد مسکونی برای مددجویان بهزیستی آذربایجان غربی

ساخت100 واحد مسکونی برای مددجویان بهزیستی آذربایجان غربی

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر کل سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی از ساخت 100 واحد مسکونی برای مددجویان فاقد مسکن این سازمان در طول سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر از ارومیه، دکتر ابراهیم علیزاده صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: برای احداث این واحدها دو میلیارد و 700 میلیون ریال هزینه خواهد شد.

وی در ادامه به احداث وواگذاری  194 واحد مسکونی برای مددجویان زیر پوشش بهزیستی استان در 6 ماه گذشته اشاره و تصریح کرد: برای ساخت این واحدهای مسکونی 4 میلیارد و 700 میلیون ریال از اعتبارات دولتی و مشارکت های مردمی هزینه شد.

علیزاده با اشاره به برنامه های سال جاری این سازمان برگزاری همایش تجلیل از خیرین استان، راه اندازی مرکز جامع سالمندان ارومیه و دو مرکز درمان بیماران پرخطر، اجرای طرح پیشگیری از انفجار مین برای کاهش معلولیت ها و گسترش اجرای طرح جمع آوری کودکان خیابانی را از جمله این طرح ها ذکر کرد.

کد مطلب 519882

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