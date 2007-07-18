ساخت100 واحد مسکونی برای مددجویان بهزیستی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر از ارومیه، دکتر ابراهیم علیزاده صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: برای احداث این واحدها دو میلیارد و 700 میلیون ریال هزینه خواهد شد.

وی در ادامه به احداث وواگذاری 194 واحد مسکونی برای مددجویان زیر پوشش بهزیستی استان در 6 ماه گذشته اشاره و تصریح کرد: برای ساخت این واحدهای مسکونی 4 میلیارد و 700 میلیون ریال از اعتبارات دولتی و مشارکت های مردمی هزینه شد.

علیزاده با اشاره به برنامه های سال جاری این سازمان برگزاری همایش تجلیل از خیرین استان، راه اندازی مرکز جامع سالمندان ارومیه و دو مرکز درمان بیماران پرخطر، اجرای طرح پیشگیری از انفجار مین برای کاهش معلولیت ها و گسترش اجرای طرح جمع آوری کودکان خیابانی را از جمله این طرح ها ذکر کرد.

