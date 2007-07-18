به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فریدون رهنمای رودپشتی در دومین نشست مشترک نمایندگان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در هیئت های نظارت و تشکل های دانشجویی و اساتید افزود : یکی از برنامه های اصلی تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی شکل گیری ستاد ربع قرن است که اجرای این کار در واحدهای دانشگاهی بر عهده تشکل هاست.

وی ادامه داد : دانشجویان عضو تشکل ها و افراد مورد نظر به ستاد معرفی می شوند سپس در یک گروه ، سازمان دهی شده و برنامه های آموزشی برای آنان تنظیم می شود.

رهنما خاطر نشان کرد : به منظور انسجام بخشی به فعالیتهای مربوط به نظارت بر عملکرد تشکل های سیاسی اسلامی واحدها و در راستای تقویت روش و تعامل علمی خط مشی هایی در نظر گرفته شده است.

رهنما سپس با تاکید برشناسایی نقاط تاثیرگذار در فعالیت تشکل ها در واحدهای دانشگاهی، خواستار ارائه پیشنهادها برای حل مسائل موجود شد.

رهنما ادامه داد : به منظور تمرکز و همگرایی تشکل های دانشجویی و اساتید، دبیرخانه مشترکی در هر استان راه اندازی می شود.

وی بر برگزاری نشست های مشترکی دبیران تشکل ها در سه اتحادیه دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد و گفت : اساسنامه اتحادیه چهارم نیز به تصویب رسیده است.