مسابقات انتخابی تیم ملی ووشو با حضور 200 سانشوکار برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر، این رقابتها از روز جمعه هفته جاری به مدت سه روز درسالن ورزشی شهید دستغیب شیراز برگزار خواهد شد که در نهایت نفرات برتر به اردوی آمادگی تیم راه خواهند یافت.

طبق اعلام فدراسیون ووشو این رقابتها در 10 وزن انجام خواهد شد که هراستان مجازاست یک تیم 6 نفره درسانشو و یک تیم 4 نفره درتالو را به شیراز اعزام کند.

با توجه با اعلام آمادگی تمامی استانها و نیزاعزام یک تیم مستقل ازکیش و کرج انتظارحضورنزدیک به 200 سانشوکار در رینگ شیراز می رود. ضمن اینکه در تالو نیز هر ورزشکار تنها می تواند در 3 فرم شرکت کند.

مدال آوران بازیهای آسیایی دوحه قطر و همچنین مسابقات ستارگان جهان درچین از حضور در این مسابقات معاف هستند و می توانند به صورت مستقیم در اردو شرکت نمایند.

سیى علی میرمیران به همراه محمدرضا جعفری درکنارحسین اوجاقی کادرفنی این مسابقات را تشکیل می دهند.

در حاشیه این رقابتها روسای هیئت های ووشوی سراسرکشور برای اولین باربا سرپرست جدید این فدراسیون دیدار وگفتگو خواهند کرد.