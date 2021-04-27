انتقاد فراهانی از فروش واکسن توسط بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در جریان دویست و نودمین جلسه علنی شورای شهر تهران طی نطق پیش از دستور ضمن تبریک میلاد مسعود کریم اهل بیت امام حسن مجتبی و فرا رسیدن روز شوراها، روز کارگر و روز معلم گفت: نهم اردیبهشت ماه، روز شوراهای اسلامی است و این روز را باید روز مردم دانست، روزی که زمینه ساز اداره امور محلی به دست مردم و توسط منتخبان مردم بر پایه مشورت و شوری است، سلام و درود می‌فرستیم به روح پرفتوح حضرت آیت الله طالقانی (رحمه ا.. علیه) که با پیشنهاد و پیگیری ایشان «شوراها» و «مدیریت مردمی در اداره امور» در قانون اساسی مطرح و مورد توجه و تاکید امام (ره) و رهبر انقلاب قرار گرفت.



وی افزود: اعتقاد آیت الله طالقانی به شوراها تا بدانجا بود که در یکی از سخنرانی‌های خود گفتند: " بگذارید این مردم مسؤولیت پیدا کنند، این مردم اند که کشته دادند، اینها از همین توده‌های جنوب شهر بودند، منطق اینها بوده است.«و امرهم شوری بی نهم» "

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در ماه بندگی خدا رمضان و در آستانه شب‌های قدر قرار داریم، تصریح کرد: یادآوری این نکته که در اسلام و تعالیم قرآن کریم، انسان‌ها با هم برابرند و از حق زندگی سالم همراه با آسایش و آرامش برخوردارند (مائده، آیه ۳۲) امری ضروری است. این روزها و در میانه دوره چهارم تشدید بیماری کرونا متأسفانه شاهد پایمال شدن حق زندگی همشهریان و هموطنان عزیزمان هستیم، خانواده‌های بسیاری داغ عزیزی را در دل دارند و جامعه از وجود و نقش آفرینی شهروندانی که می‌توانستند در بهبود و اصلاح آن نقش آفرینی کند محروم می‌شود. برای همه مبتلایان آرزوی سلامت و بهبودی دارم، ضمن تسلیت به بازماندگان و خانواده‌های داغدار برای درگذشتگان از درگاه خداوند متعال غفران و رحمت الهی را خواستارم.

فراهانی ادامه داد: به عنوان نماینده مردم شریف تهران در شورای اسلامی شهر تهران براساس عهدی که با مردم بسته‌ام و سوگندی که در پیشگاه قرآن کریم ادا کرده‌ام؛ پرسشگر سوالاتی هستم که ذهن و زبان همشهریانم آن را زمزمه می‌کند؛ آیا حق زندگی سالم همراه با آسایش و آرامش شهروندان به درستی ادا شده است؟ آیا مسئولان امور تدابیری که برای صیانت از زندگی خود به کار می‌بندند تا از گزند کرونا آسیب نبینند را برای مردم هم به کار گرفتند؟ آیا پاسخی برای پدران و مادران، همسران و فرزندانی که امید و پناهشان در زندگی را در جدال با کرونا از دست داده‌اند داریم؟ آیا صیانت و مراقبت از تزریق واکسن کرونا با رعایت اولویت‌ها آنقدر سخت است که شاهد انتشار اخبار تزریق‌های غیر قانونی هستیم؟ مگر تأمین واکسن رایگان و به موقع سخت است که حرف از واردات واکسن توسط بخش خصوصی و فروش واکسن می زنید؟

وی عنوان کرد: گمان نمی‌کنم هیچ پاسخی جبران کننده زخم‌ها و آسیب‌های این عزیزان باشد. چرا که بی تدبیری، بی مسئولیتی و بی توجهی‌های مسئولان امر و افرادی که نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی بی تفاوت بودند زمینه ساز سلب حق زندگی هم میهنان عزیزمان در جدال با کرونا شده است. شکل گیری جدال زندگی و مرگ به بهانه شیوع کرونا شایسته این مردم نیست!

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه مردم صاحبان اصلی شهر و کشور هستند، افزود: همان مردمی که فارغ از قومیت، زبان، مذهب و دین بر پایه عشق و علاقه به ایران عزیز جنگ را اداره کردند، در برابر تحریم‌ها دوام آوردند و در این دوران سیاه کرونا پشت و پناه هم هستند. مردمی که بر اساس قانون اساسی حق انتخاب دارند و محرم کشورند و تنها مطالبه شأن از مسئولین «زندگی، آزادی و فرصت تلاش برای آرامش و آسایش» است حقوقی که در قرآن و قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است و انتظار دارند باری از زندگی شأن برداشته شود نه آنکه بار اداره شهر و کشور بر زندگی شأن تحمیل شود.

فراهانی گفت: کارهای زیادی باید انجام شود، برای پدری که شغلش را از دست داده و نمی‌داند بدون بیمه‌ای که به آن دلگرم باشد چگونه می‌تواند از عهده هزینه داروی فرزند بیمارش برآید. مادری که با دست فروشی چرخ زندگی خود و فرزندانش را می‌چرخاند و نمی‌داند در روزهای کرونایی چگونه می‌تواند پول اجاره خانه‌اش را جور کند. کودکی که می‌داند پدر و مادرش هزینه خرید تبلت و اینترنت ندارند و نمی‌داند چگونه درس‌های مدرسه‌اش را یاد بگیرد تا عقب نماند.

وی ادامه داد: کارهای زیادی باید انجام شود برای هزاران نفر مانند اینها تا حق زندگی این همشهریان عزیز ما ادا شود.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: مقصود من را اشتباه متوجه نشوید؛ مردم شریف و خوبی که من در محلات جنوبی شهر تهران در میان آنها بزرگ شده‌ام و به بچه محل بودن با آنها افتخار می‌کنم یا در ملاقات‌های روزمره ام می بی نم انتظار ندارند که دولت یا شهرداری همه مشکلات آنها را حل کند، این مردم شریف می‌دانند و باور دارند که باید سخت تلاش کرد.

فراهانی ادامه داد: مردم نمی‌خواهند مالیات و عوارض شان توسط دولت و شهرداری به هدر رود این حق مردم به حق می‌خواهند و انتظار دارند تا سرمایه‌های عمومی و دارایی‌های شهر و کشور درست اداره شود.

عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: مردم از مسئولان دولت و مدیران شهرداری و من و شما این چیزها را بهتر می‌دانند، از دولت و شهرداری، مجلس و شورای شهر انتظار حل همه مشکلات را ندارند ولی عمیقاً حس می‌کنند که با یک تغییر کوچک در اولویت‌ها و عملکردها همه مردم شهر و کشور از نتایج بهتری برخوردار می‌شوند.

فراهانی اضافه کرد: مردم می‌دانند که ما چه کاری را می‌توانیم و چه کاری را نمی‌توانیم انجام بدهیم، آنها می‌دانند که بهتر از اینها از ما بر می‌آید و بهتر عمل کردن را می‌خواهند و وای بر من و هر مسئولی که لحظه‌ای از این بهتر عمل کردن دریغ کرده باشیم.

وی با اشاره به اینکه در انتخابات سال ۱۳۹۶ تکرار غرور آفرین مردم عزیز برای تهران زمینه ساز گام برداشتن شورا و شهرداری برای بهتر عمل کردن بود، اظهار کرد: امیدوارم آنچه با یاری خداوند متعال و همراهی شهروندان مشارکت جو، شورایاران دلسوز و نخبگان عزیز انجام داده‌ام مورد قبول و رضایت شما مردم خوب شهرم تهران قرار گیرد، که رضایت خداوند در رضایت شماست.

وی در پایان گفت: امیدوارم در پرتو الطاف الهی و عنایات امام مهربانی و رحمت حضرت رضا (ع) شاهد پایان یافتن شرایط ناشی از فراگیری ویروس کرونا و آغاز دوباره تلاش برای زندگی باشیم و در فردای پایان کرونا همه با هم یک صدا زمزمه کنیم؛ آن گونه که همایون شجریان عزیز روایت کرد و خواند: خوب شد، دردم دوا شد، خوب شد.