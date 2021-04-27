به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه «چندی پیش دولت اعلام کرد که تمامی شکایات علیه رسانه‌ها را پس گرفته و شما در یکی از نشست‌های خبری اعلام کردید این نامه وصول نشده است، حالا بعد از گذشتن بیش از دو ماه از آن جلسه بفرمائید این نامه وصول شده یا شکایت دولت از رسانه‌ها به قوت خود باقی است»، اظهار کرد: بعد از جلسه قبلی نامه‌های متعددی از نهاد ریاست جمهوری در خصوص شکایت و گذشت از برخی رسانه‌ها واصل شده است و بر اساس اعلام نهاد ریاست جمهوری در برخی از پرونده از شکایت علیه رسانه‌ها گذشت شده است.

وی افزود: البته اعلام گذشت صد درصدی هنوز نشده است و نمونه‌هایی از پرونده‌های اصحاب رسانه و پرونده‌هایی که هنوز اعلام گذشت نشده است در دستگاه قضائی همچنان موجود است.