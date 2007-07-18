به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود میرکاظمی در پایان جلسه امروز هیئت وزیران با حضور در جمع خبرنگاران گفت: اگر روزی طرح ادغام این دو وزارتخانه مطرح باشد شما بدانید که به طور رسمی اعلام خواهد شد.

وی در خصوص افزایش قیمت لبنیات در کشور گفت: طی جلسات مفصلی که با سازمان حمایت از مصرف کننده داشته ایم توافق شده است که کارخانجاتی که افزایش قیمت داشته اند قیمت خود را به قیمت سابق برگردانند.

میرکاظمی گفت: براساس صحبت هایی که در این جلسه شده به شرکت‌هایی که در سال‌های گذشته افزایش قیمت نداشته اند نیز اجازه داده شده است که قیمت های خود را بر اساس قیمت سال گذشته افزایش دهند.

وزیر بازرگانی ادامه داد: در حال حاضر برخی از شرکت‌های ما به دلیل افزایش تورم، بسته بندی، توزیع و بحث هزینه سوخت که مطرح شده افزایش قیمت داشته اند و باعث شده است اثرات روانی بر کالاها بگذارد. همچنین افزایش قیمت جهانی برخی از کالاها نیز بر گرانی ها تاثیر گذاشته است.

وی با تاکید براینکه وزارت بازرگانی در حال بررسی زیر ساخت‌های بنادر شمال کشور است، افزود: هم‌اکنون کشورهای همسایه بین 10 تا 20 هزار تن صادرات گندم از ایران درخواست کرده‌اند. به گفته وی، در سال جاری ایران یک میلیون تن گندم را به کشورهای خارجی صادر خواهد کرد.